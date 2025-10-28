Alemania, rival de España en la final de la Liga de Naciones Femenina

Las jugadoras de Alemania celebran un gol ante Francia en la Liga de Naciones 2025
Las jugadoras de Alemania celebran un gol ante Francia en la Liga de Naciones 2025 - Marius Becker/dpa
Publicado: martes, 28 octubre 2025 23:43

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección de Alemania será el rival de España en la final de la Liga de Naciones Femenina 2025 después de empatar a dos goles este martes en la vuelta de su semifinal ante Francia y hacer valer el solitario 1-0 de la ida de la semana pasada.

De este modo, el combinado germano y el español se volverán a ver las caras cuatro meses después de que un gol de Aitana Bonmatí diese la primera victoria de la historia a la 'Roja' ante este rival y el pase a su primera final de la Eurocopa. Esta vez será a doble partido, con la ida el 28 de noviembre en Alemania y la vuelta el 2 de diciembre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El equipo alemán volvió a tirar de oficio para amargar una vez más a las francesas, a las que también apeó, jugando con diez casi todo el partido y la prórroga, en la pasada EURO tras la tanda de penaltis, y tomarse la revancha de la eliminación en semifinales de la anterior edición de la Liga de Naciones.

Y eso que la pequeña ventaja que le había dado el gol en la ida de Klara Bühl desapareció a los tres minutos cuando Melvin Malard cabeceó el 1-0. Sin embargo, poco después, Alemania aprovechó su ocasión y Nicole Anyomi igualó el choque con un gran gol. Francia continuó apretando y teniendo las mejores ocasiones, pero la portera Stina Johannes se mostró entonada para mantener a las visitantes por delante en la eliminatoria.

Tras el paso por los vestuarios, Bühl volvió a aparecer y anotó el 1-2 que trajo el nerviosismo a las locales, mientras su rival volvió a tirar de su experiencia y competitividad para mantener su valiosa ventaja. Alemania se topó con el larguero para cerrar el partido y acabó sufriendo cuando Clara Mateo igualó en el 89, pero Francia no pudo aprovechar el añadido y se despidió de su segunda final de la Liga de Naciones.

