Alemania, rival de España en la final de la Liga de Naciones Femenina

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección de Alemania será el rival de España en la final de la Liga de Naciones Femenina 2025 después de empatar a dos goles este martes en la vuelta de su semifinal ante Francia y hacer valer el solitario 1-0 de la ida de la semana pasada.

De este modo, el combinado germano y el español se volverán a ver las caras cuatro meses después de que un gol de Aitana Bonmatí diese la primera victoria de la historia a la 'Roja' ante este rival y el pase a su primera final de la Eurocopa. Esta vez será a doble partido, con la ida el 28 de noviembre en Alemania y la vuelta el 2 de diciembre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El equipo alemán volvió a tirar de oficio para amargar una vez más a las francesas, a las que también apeó, jugando con diez casi todo el partido y la prórroga, en la pasada EURO tras la tanda de penaltis, y tomarse la revancha de la eliminación en semifinales de la anterior edición de la Liga de Naciones.

Y eso que la pequeña ventaja que le había dado el gol en la ida de Klara Bühl desapareció a los tres minutos cuando Melvin Malard cabeceó el 1-0. Sin embargo, poco después, Alemania aprovechó su ocasión y Nicole Anyomi igualó el choque con un gran gol. Francia continuó apretando y teniendo las mejores ocasiones, pero la portera Stina Johannes se mostró entonada para mantener a las visitantes por delante en la eliminatoria.

Tras el paso por los vestuarios, Bühl volvió a aparecer y anotó el 1-2 que trajo el nerviosismo a las locales, mientras su rival volvió a tirar de su experiencia y competitividad para mantener su valiosa ventaja. Alemania se topó con el larguero para cerrar el partido y acabó sufriendo cuando Clara Mateo igualó en el 89, pero Francia no pudo aprovechar el añadido y se despidió de su segunda final de la Liga de Naciones.