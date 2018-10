Alemany ve "un experimento" el partido en USA y pide "darse cuenta de que no se hace por capricho"

Publicado 12/09/2018 16:16:52 CET

El director general de Valencia CF, Mateu Alemany, calificó "como experimento piloto" el partido que LaLiga quiere que se juegue en los Estados Unidos entre el Girona y el FC Barcelona y puntualizó que "hay que darse cuenta que no se hace por capricho" y que es un caso similar a lo que sucede con los horarios, mientras que, por otro, achacó a un "error de transcripción" la investigación sobre Denis Cheryshev por presunto consumo de la hormona de crecimiento.

"Esto del partido en los Estados Unidos es igual que los horarios, que todo el mundo lo reclama porque a todos nos incomoda, pero también es cierto que si las televisiones pagan lo que pagan y los clubes ingresamos lo que ingresamos para disponer de ciertos futbolistas y ser la mejor liga del mundo por resultados, hay una contrapartida", explicó Alemany en rueda de prensa.

En este sentido, el directivo, que reiteró que los "ingresos por televisión" son los "más importantes" para los clubes, consideró "un paso más" esta iniciativa del partido en Miami. "Creo que sólo es un experimento piloto para ver qué pasa, qué ingresos da y qué retorno tiene, pero no que vaya a ser una línea segura a seguir", advirtió.

"Cuando se proponga de manera definitiva, tendremos el derecho de aceptar o no, pero también hay darse de que no se hace por capricho. También hay que tener en cuenta a los jugadores, que tienen sus derechos y por esto hay que hacerlo desde el diálogo, pero se hace para mejorar los ingresos. Por suerte, de momento no nos toca a nosotros", sentenció.

Preguntado por Denis Cheryshev, que está siendo investigado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) por un presunto uso de la "hormona del crecimiento", según confirmó la abogada de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a un portal ruso.

"Sinceramente, creo que es un error de transcripción porque su padre habló en aquella entrevista de factores de crecimiento y se tradujo mal. Hemos chequeado la situación con los médicos del Villarreal y Rusia y ratifican esto. No tenemos notificación de ningún tipo de expediente abierto al jugador", aseguró, recordando que el internacional "ha pasado repetidos controles".

Finalmente, dejó claro que "mientras no exista financiación concreta" para el Nuevo Mestalla "no se van a iniciar las obras". "El club no lo tiene previsto en su plan financiero y todo está condicionado a que haya alguna oferta importante y en cuantía suficiente por Mestalla", indicó.