Alexander-Arnold: "Volver a Anfield me genera sentimientos encontrados"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Real Madrid Trent Alexander-Arnold confesó que volver a Anfield a enfrentarse al Liverpool, club en el que se formó y jugó las últimas nueve temporadas, le generará "sentimientos encontrados", por lo que agregó que no celebrará el gol si marca este martes en el partido de la fase de liga de la Champions.

"Cuando fue el sorteo, todo el mundo sabía que iba a pasar. Estaba predestinado a que llegara. Obviamente, es un equipo 'top', sabía que en algún momento acabaría volviendo allí o jugando contra el Liverpool en Madrid. Sentimientos encontrados. Será un partido muy difícil, pero me hace mucha ilusión. Un partido enorme en un escenario enorme", valoró el inglés en una entrevista a Amazon Prime Video.

Antes del Liverpool-Real Madrid, Alexander-Arnold sabe que "todo será diferente" para él en Anfield. "Entrar en el vestuario visitante, calentar en el otro lado, pero forma parte de este deporte. Creo que, sea cual sea el modo en que me reciban, es una decisión de los aficionados", comentó. "Si marcara, no lo celebraría", reveló.

"Siempre querré al club. Siempre seré un aficionado del club. Siempre estaré agradecido por las oportunidades y las cosas que hemos conseguido juntos, vivirán conmigo para siempre. Así que, pase lo que pase, mis sentimientos hacia el Liverpool no cambiarán. Tengo recuerdos allí que me durarán toda la vida, y eso no va a cambiar", defendió.

Ahora su estadio es el Santiago Bernabéu. "Es otro gran hito para mí jugar en un estadio icónico como ése. Es un estadio emblemático, y poder jugar allí y hacerlo con regularidad es algo que siempre tendré presente", afirmó.

Finalmente, Arnold cree que LaLiga EA Sports es "más técnica" y "un poco más lenta". "No hay tantas transiciones ni es tan física cada partido, pero es difícil en sus diferentes formas. Juegas todo el tiempo contra los mejores. Yo diría que a nivel técnico es mucho más alta", analizó el jugador inglés, que da clases de español "tres horas a la semana". "Es importante adaptarse a la cultura", manifestó.