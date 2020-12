Alguacil: "Hemos jugado contra el mejor equipo de la Liga"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se deshizo en elogios con el Atlético de Madrid, su verdugo este martes (0-2) en la decimoquinta jornada liguera, y aseguró que los colchoneros son "el mejor equipo de LaLiga", además de considerarlos como "claro favorito a ganar" el título "si mantienen el nivel".

"¿Candidato el Atlético? No hay dudas, es el que mejor defiende, hoy -seguramente- haya sido el partido, en cuanto a juego, que menos brillante ha estado, pero no hay duda de que si mantiene este nivel es candidato claro a ganar la liga. Hemos jugado contra el mejor equipo del momento de la Liga española y seguramente de parte de Europa", añadió.

"Es un equipo súper, súper competitivo, no regala nunca nada. Con una calidad tremenda y físicamente unos bestias. En la primera parte fuimos capaces de competir de tú a tú, pero en la segunda parte los detalles marcan y también en eso son los mejores. En una falta que hemos regalado han hecho el 0-1 y luego segundo. Están en un gran momento y nosotros todo lo contrario", analizó Alguacil en rueda de prensa.

Sin embargo, el técnico 'txuri urdin' dijo que está "contento y orgulloso" por cómo afrontan sus jugadores los partidos. "Pero a la vez estoy dolido y fastidado porque nos vamos al parón con otra derrota. Pero hay que hacer un balance positivo, tiene mérito donde estamos en Liga y estamos clasificados para la siguiente fase en Europa. Estoy convencido de que le vamos a dar la vuelta y este equipo le va a dar alegrías este año a su afición", afirmó.

"Tengo claro lo que necesitamos, recuperar fuerzas y energías. Es clarísimo lo que le falta al equipo, ese punto de energía para hacer los 90 minutos completos. No obstante, y no quiero buscar excusas en el cansancio, quitando este partido, en todos los demás, siempre hemos estado más cerca de ganar que de perder. Pero evidentemente no hemos estado acertados. Hay que hacer autocrítica, la hago y la asumo. Estos días nos van a venir muy bien para recuperar fuerzas y coger aire", indicó.

Pese a la superioridad visitante en la segunda parte, Alguacil comentó que siempre confió en poder remontar. "He confiado en la remontada aunque no hubiese ocasiones claras, por supuesto, con el 0-2 fue más complicado pero sabiendo cómo es nuestro equipo sabía que no íbamos a dejar de insistir. Es difícil meterle mano a un equipo como éste, solo han encajado cinco goles pero lo hemos intentado a nuestra manera", dijo.

"Pese a que no hubiera oportunidades siempre confiaba y -además- un gol nos metía en el partido. Todavía quedaba tiempo y en ese sentido siempre soy optimista. Hoy no ha podido ser, teníamos delante un equipo que es de lo mejor en la Liga española", manifestó.

Por último, Alguacil explicó que el vestuario "después de otro mazazo" no está en su mejor momento. "Es el momento de estar a las duras. A la vez que estamos fastidados tenemos que estar con la cabeza muy alta por todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos afrontando".

"Claro que me voy preocupado porque soy el primer responsable, pero también contento porque todo lo que veo me hace ser positivo y no dejar de valorar todo lo que hemos hecho. Si coges los últimos nueve partidos es de suspenso pero si coges todo es de notable alto. Estoy seguro que daremos la vuelta a la situación", finalizó.