Alguacil: "Jugando así no tengo dudas de que seremos primeros de grupo"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, lamentó el empate con el Sturm Graz (1-1) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa y explicó que "jugando así" de bien no tiene dudas de que serán primeros del grupo B y lograrán el billete a la próxima ronda.

"¿Muchas ocasiones? Sí, pero así es el fútbol. Cuando generas tanto llegando a línea de fondo, con remates, ocasiones, tiros que te sacan debajo de los palos, pues cuando no quieren entrar... no quieren entrar", indicó Alguacil tras el partido.

"Me quedo con el juego del equipo, con el empuje que hemos tenido sin perder los nervios y haciendo bien las cosas. Este es el camino, eso es lo que les he dicho a los chicos. Si somos capaces de jugar así como hemos jugado hoy en los próximos partidos no tengo dudas de que seremos primeros de grupo, pero hay que hacerlo", apuntó.

Además, Alguacil tiene claro que la clasificación se decidirá en la última jornada de la fase de grupos. "Así será este año también. Lo que me transmite este equipo viéndole jugar es que sí somos capaces de ganar los dos partidos. Lo único que pienso es que lo vamos a conseguir", aseveró el vasco.

"Estamos fastidiados, pero el equipo está entero. Una vez más, sin perder y jugando muy bien: generando ocasiones y ese es nuestro objetivo. El equipo no va a tener dudas y está convencido de lo que tiene que hacer", finalizó.