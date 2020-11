Alguacil: "Si queremos avanzar en esta competición hay que estar más acertados"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, valoró positivamente la victoria ante el AZ Alkmaar (1-0) en la tercera jornada de la Liga Europa, pero aseguró que deben "matar antes" a su rival después de haber desperdiciado un buen número de ocasiones.

"Queremos ser competitivos aquí y no podemos perdonar tanto después de haber generado tantas ocasiones. Creo que hemos hecho un partidazo pero si uno quiere ser competitivo tiene que marcar mucho antes. Estoy contento pero a medias", indicó Alguacil en declaraciones a Gol.

Sin embargo, el técnico 'txuri urdin' dijo no estar preocupado pese a la dificultad para ver portería ante los neerlandeses. "Me preocuparía que no hiciéramos las ocasiones porque este equipo tiene gol y lo va a seguir teniendo. El otro día hizo cuatro goles. Pero sí que es verdad que hoy no hemos estado acertados", agregó.

"Si queremos avanzar en esta competición hay que estar más acertados, sobre todo si tenemos tantas ocasiones y tan claras. En ese sentido no vamos a dejar de insistir. Estoy súper contento del partido que hemos hecho, hemos dominado casi todas las facetas del juego y hemos generado oportunidades pero para llegar lejos en Europa hay que matar y hoy nos ha costado matar", insistió.

Por último, Alguacil dijo que solo se fija en su equipo y no mira la igualdad del grupo, con tres equipos empatados a seis puntos. "Nos preocupa lo que hacemos nosotros, que es algo grande y bonito. Mientras nosotros hagamos lo nuestro estaremos cerca de hacer algo importante. Sigamos con esta ilusión", finalizó.