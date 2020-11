Álvaro Cervera: "Un 4-0 no me gusta, perdemos el respeto"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se mostró duro con los errores de su equipo en el Wanda Metropolitano para perder (4-0) ante el Atlético de Madrid, en los dos primeros goles, ya que "no se pueden permitir" en LaLiga y menos ante rivales como el rojiblanco.

"El rival tiene mucho que ver, este tipo de rivales, cuando cometes un error no te perdona, nosotros hemos cometido dos graves. Hay cosas que no se pueden hacer en según qué sitios, porque luego nos obliga a jugar a algo que no sabemos y luego nos meten cuatro y a mí no me gusta que nos metan cuatro", dijo en rueda de prensa.

Esos dos goles encajados por el fallo entre Ledesma y Fali y después en la mala defensa de Álex Fernández enfadaron mucho a Cervera. "Errores que te cuestan goles no se deben permitir. Esos errores te modifican todo el planteamiento del partido y quieres ir de tú a tú con el Atlético de Madrid y no puedes", afirmó.

"Se puede perder, pero es la manera, se empieza a perder en una jugada que el portero tiene la pelota controlada. El tercer y el cuarto gol es porque son muy buenos. El Cádiz es lo que es con unas señas de identidad, no se puede regalar una primera parte. Esos errores no se pueden cometer", añadió.

"Perder 4-0, no me gusta. El camino del Cádiz ha sido muy bonito pero hemos tenido un bache y veremos cómo salimos, si con la rueda pinchada, el coche roto o salimos igual, y estas cosas no me gustan, le perdemos el respeto a la categoría y a los rivales", insistió.