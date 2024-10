Ancelotti cree que señalar a Courtois por lo sucedido en el derbi "es desviar el foco"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó claro este martes que "los violentos no pueden estar dentro de un campo" y que "es mejor que se queden en otro lugar donde no sean peligrosos", y aseguró que, aunque respeta "todas las opiniones", señalar a Thibaut Courtois también como parte responsable de lo sucedido en el derbi del pasado domingo, como apuntaron Diego Pablo Simeone y Koke Resurrección, es "desviar el foco".

"El tema creo que está bastante claro. En el partido hubo actos violentos y los violentos no pueden estar dentro de un campo de fútbol ni en la sociedad. Esto es lo que ha pasado, y todo el resto, las opiniones, yo, como siempre, las intento respetar, pero lo que ha pasado lo han visto todos", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa a la visita este miércoles al Lille francés en la Liga de Campeones.

Para el italiano, "hablar de otras cosas diferentes a lo que ha pasado es un poco como desviar el foco". "Y el foco es que los violentos no pueden estar en un campo de fútbol. No digo los violentos del Atlético, los de cualquier equipo. El fútbol no necesita este tipo de personajes, no necesita violentos, son innecesarios. Es mejor que se queden en otros lugares, donde no sean peligrosos. No hablo de un violento del Atlético, del Real Madrid, del Barcelona o del Villarreal, me da exactamente igual. Los violentos es mejor que nos dejen en paz", subrayó.

El técnico madridista recordó que durante el partido a Thibaut Courtois "le gritaron no sé cuántas veces 'muérete'". "Creo que es desviar el tiro. Es simple, no tengo que añadir más", reiteró, al tiempo que tampoco quiso "opinar cuál puede ser el comportamiento de otras personas y de otros colegas" a los que respeta "mucho" al ser preguntado también por los aplausos de los futbolistas del Atlético a la zona donde se produjeron los lanzamientos de objetos al finalizar el derbi.

Por su parte, el centrocampista Aurélien Tchouameni recalcó que lo sucedido "no es una buena cosa para la imagen del fútbol", pero que es algo que "puede pasar en España, en Francia, en Brasil, en todo el mundo". "Tenemos que acabar este problema porque hay mucha gente, hay niños que miran los partidos en la televisión, también en el estadio, y pienso que estas personas sólo quieren disfrutar del espectáculo, del fútbol, del deporte, así que tenemos que acabar con este tipo de problema porque no es una cosa buena", aseveró.