Ancelotti: "Era difícil pensar que en diciembre estaríamos así, veo un 2025 muy bueno"

"El penalti a Vinícius me pareció muy claro"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "satisfecho" con el 3-3 ante el Rayo Vallecano este sábado a pesar de fallar al liderato, con la actuación y buena línea de su equipo, que le hacen ser "optimista" de cara al 2025, antes de buscar el miércoles la "guinda" a este año con la Copa Intercontinental.

"El partido estaba perdido, lo hemos recuperado, nos ha faltado un poco de contundencia en el área. Ha sido un buen partido, hemos hecho una hora muy bien, 45 minutos muy bien. El equipo ha jugado hasta el 3-2 muy bien, hemos creado un montón de oportunidades, hemos seguido con el empate hasta el final", dijo en rueda de prensa en Vallecas.

"Hay empates y empates. Este es el empate de un equipo solidario, que ha luchado y competido. Hemos hecho algunos errores, pero estamos en la buena línea. Salgo satisfecho", afirmó un Ancelotti que recordó con mucho peor sabor de boca los empates en el inicio del campeonato ante el Mallorca y Las Palmas.

"Me afectaron mucho esos empates, era difícil pensar que en diciembre estaríamos así. Hemos empezado el partido hoy sin muchos titulares, siete, y los otros han competido muy bien. Cuando vuelvan todos, el equipo será mucho mejor", confesó.

El técnico italiano recordó todas las ausencias de jugadores importantes y reclamó un penalti no pitado a un Vinícius que entró bien en el segundo tiempo. "Penalti me pareció muy claro. No ha jugado porque había jugado 90 minutos después de su lesión. Ha cumplido y ha tenido oportunidades", afirmó.

"Lo hemos intentado, ha tenido dos oportunidades claras Vinícius, más el penalti. El equipo no podía hacer más. Rodrygo ha vuelto a su mejor nivel. Yo veo un futuro bueno. Tenemos que terminar bien el año. Tenemos la oportunidad de ganar el Mundial que sería la guinda del pastel de este año que ha sido espectacular", añadió.

Además, Ancelotti elogió el buen partido de Rodrygo y el estado de forma de Jude Bellingham. "Estaba mucho más preocupado (con los primeros empates), hemos conseguido un equipo con la misma actitud del año pasado. Hoy ha vuelto Rodrygo y Jude a su mejor nivel. Veo un 2025 muy bueno, con ilusión, con ganas, en la pelea por todo", terminó.