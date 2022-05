Ancelotti: "Es muy difícil, pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final"

El técnico italiano confirmó que Alaba no jugará y Nacho será su recambio ante los ingleses

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió este martes que es "muy difícil" remontar ante el Manchester City en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones, aunque están ante una "oportunidad increíble" de jugar otra final europea, a la que no llegarán "solo con el corazón y el empujón del Santiago Bernabéu".

"No creo que la historia vaya a influir este miércoles, cada partido tiene su historia. Ellos tienen ventaja, nosotros tenemos que hacer todo lo mejor. Es muy difícil, pero tenemos una oportunidad increíble para jugar una final después de ganar la Liga. El ambiente es muy bueno y lo podemos hacer", expresó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro ante el City de este miércoles (21.00 horas).

El italiano ve a su equipo "motivado" y "concentrado" ante el "reto importante" de remontar el 4-3 de la ida en el Etihad. "Hay buen ambiente, conocemos la dificultad pero tenemos mucha confianza. La eliminatoria está abierta, tenemos una pequeña desventaja que queremos arreglar mañana", apuntó.

"Se van a enfrentar dos equipos que tienen gran calidad. Si tu llegas a una final o ganas una Champions, no ganas solo por el corazón. La personalidad es importante, porque te permite demostrar tu calidad. Son muchos aspectos: corazón, compromiso colectivo, la calidad individual... Solo una parte de esto no te permite tener éxito en la Champions, una competición tan importante y difícil. Ganar mañana no se puede solo con el corazón y el empujón del Bernabéu", analizó Ancelotti, preguntado por los argumentos blancos para estar en la final de París.

"MAÑANA NO GANAREMOS SOLO CON EL CORAZÓN Y EL EMPUJÓN DEL BERNABÉU"

El italiano, que el pasado sábado se convirtió en el primer entrenador en ganar las cinco grandes ligas, explicó que deberán hacer un partido "completo" y mejorar en el bloque bajo y la presión. "No vamos a plantear un partido de bloque bajo", insistió, consciente de tendrán que "arriesgar".

"Si ponemos el bloque bajo no vamos a encajar 99 tiros. A veces tienes que arriesgar, y lo hemos hecho, hemos marcado mucho en las eliminatorias. Tenemos la calidad para arriesgar", comentó.

Y la vuelta de Casemiro al once tras superar sus problemas físicos "reforzará" ese aspecto defensivo resentido en las últimas semanas. "El compromiso colectivo es muy importante moverse mejor, estar más compacto. Lo hemos trabajado y creo que veremos mejoría", auguró Ancelotti, que anunció que Alaba no estará disponible y será Nacho quien ocupe su puesto, con Militao como pareja de centrales.

"No cambia el modo de defender, el trabajo defensivo es un trabajo colectivo. Alaba es una pieza importante, pero Nacho lo ha hecho muy bien, tiene experiencia, mañana lo hará bien", deseó el italiano, que vaticinó un "partido largo" ante los ingleses. "Por eso no es tan importante quien empezará el partido sino quien lo termine", añadió.

Por otro lado, Ancelotti destacó la tarea ofensiva de su plantilla esta temporada, con un Vinicius "más maduro" que "ha mejorado la finalización". "Es mucho más frío, más tranquilo, se toma su tiempo para tomar la decisión más justa", explicó. "Le he dado la confianza de meterlo, es uno de los jugadores que ha jugado mas. Puede que la confianza que le he dado le ha permitido ser más maduro en la toma de las decisiones", recalcó sobre el joven brasileño.

Finalmente, el técnico puso en valor de nuevo el "liderazgo" de Benzema, al mismo tiempo que apuntó que la plantilla ve a Luka Modric como "un profesional excepcional", con "una calidad física, técnica y táctica tremendas". Además, preguntado sobre Foden, elogió su "talento". "Es un jugador fantástico, muy joven, es muy rápido, muy inteligente y peligroso", sentenció.