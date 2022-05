Modric: "Es injusto decir que hemos llegado hasta aquí solo con suerte"

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric se mostró este martes con "mucha confianza" para el partido de este miércoles de ida de semifinales ante el Manchester City, destacando que el "ambiente en el vestuario es muy bueno" ante el encuentro "más importante de la temporada", al que han llegado "no solo con suerte".

"Que sigan pensando lo que ellos quieran, para llegar hasta aquí y estar en tantas semifinales y jugar tantas finales de Champions no se consigue solo por suerte", aseveró Modric en la rueda de prensa previa al duelo ante los ingleses de este miércoles (21.00 horas).

El croata ve "injusto" que haya personas que aludan a la fortuna para argumentar el progreso de los blancos en la competición. "Nos hace reírnos un poco, pero cada uno puede decir lo que quiera, nosotros estamos preocupados por lo que hacemos nosotros. Para llegar donde llegamos y ganar todo lo que ganamos hay que tener algo más, hay que tener carácter, calidad, fe y esto nos hace grandes y ganar cosas importantes para este club", explicó.

Modric ve un "ambiente muy bueno en el vestuario" de cara al duelo europeo en el Santiago Bernabéu. "Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que es el partido más importante de la temporada y tenemos que hacer nuestro mejor partido. Ojalá estar en la final", afirmó.

Sobre la posibilidad de darle la vuelta a la eliminatoria, el croata se mostró optimista. "Claro que estamos con mucha confianza, que podemos remontar el partido porque sabemos que en el primer duelo no hemos hecho nuestro mejor partido y aun así hemos hecho tres goles", comentó, aunque reconoce que mañana tienen que "hacerlo mejor y ver si es suficiente para estar en la final".

"Tenemos carácter, tenemos calidad, también juega la historia de este club. Todas estas cosas influyen mucho, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer siempre que salimos a este campo con la gente detrás y estas cosas son las cosas que nos hacen tan fuertes, no rendirnos nunca, es lo que nos ha enseñado este club que se hace aquí", explicó Luka Modric.

El ganador del Balón de Oro cree que la clave está en "hacer un partido completo" tanto defensivamente como ofensivamente. "Somos conscientes de que lo tenemos que hacer mucho mejor en todos los aspectos del juego", dijo, aunque confía en su equipo, pues "cuando las cosas se pusieron difíciles" no dejaron de creer y eso es lo que tienen que hacer ante el Manchester City.

Para Modric es importante el retorno de Carlos Casemiro al centro del campo después de perderse el encuentro de ida. "Es una pieza importante para nuestro juego. Es fundamental y es muy bonito tenerlo otra vez junto a nosotros, seguro que nos va a ayudar mucho a corregir los errores que tenemos", aseguró el futbolista del Real Madrid.

El centrocampista no se atrevió a decir si el Manchester City era el mejor conjunto al que se han medido esta temporada, donde se han enfrentado "a grandes equipos como PSG y Chelsea", por lo que ve al rival de mañana como "un gran equipo con grandes jugadores" pero no sabe "si es el más difícil".

Modric cree que necesitan involucrar al público en el partido para que les de un impulso al trabajo de los futbolistas en el campo. "Nosotros lo que tenemos que hacer es salir al campo con mucha fe, con mucha responsabilidad, con mucha energía y agresividad", explicó. "Somos el Real Madrid, el mejor equipo del mundo y esas son las cosas que tenemos que meter mañana en el campo", agregó el croata.

La experiencia previa en la competición es algo que Luka Modric también valora como algo positivo. "Seguro que esto es un aspecto importante, es bonito recordar ya hemos ganado cuatro Champions y que algunos tenemos la posibilidad de llegar a la quinta", afirmó, aunque reconoce que "ya han pasado años desde la última" conquistada y que mañana hay que olvidarse de eso y centrarse en el partido.

"TENEMOS QUE HACER NUESTRO MEJOR PARTIDO"

Sobre la celebración del título de liga, Modric aseguró que tenía "muchas ganas de ir a Cibeles". "Hemos disfrutado mucho, fuimos muy felices de estar con nuestros aficionados y desde que acabó estábamos enfocados en el partido de mañana", comentó, porque "la temporada no ha terminado". Además, quiso agradecer a la afición la ayuda, pues dice que el equipo ha conseguido superar "las dificultades de este año gracias a su apoyo".

El croata no quiso entrar en polémicas sobre el hipotético pasillo de honor del Atlético de Madrid este fin de semana, asegurando que es un asunto que no les interesa y que no tiene sentido hablar de ello "antes de un partido tan importante".

"Si es mi mejor año que lo juzguen otros, lo que puedo decir es que estoy contento de mi rendimiento esta temporada pero todavía quedan unos retos por delante hasta final de temporada", explicó Modric, al que le gusta "tener responsabilidad dentro y fuera del campo". "Nunca he evitado tenerla, a mí me encanta siempre estar ahí, ayudar a los compañeros", comentó.

Modric tuvo buenas palabras también para su compañero Rodrygo, al que definió como "un chico muy humilde con los dos pies en el suelo" que "está ayudando al equipo cuando juega y cuando entra". "Tenemos una relación muy buena y creo que ha dicho lo de que somos 'padre e hijo' porque su padre es de mi edad y cree que me tiene que escuchar", explicó entre risas.

Sobre Ancelotti, Modric afirmó que es "uno de los entrenadores más grandes de la historia de este deporte", por lo que reconoce que el vestuario está muy contento de "tenerlo de vuelta" porque ganaron cosas importantes con él en el pasado y ahora quieren repetirlo. Del técnico italiano destacó "su forma de ser".

"Con una manera muy natural ha vuelto y la fe que ha puesto en nosotros, en todo el equipo, significó mucho para nosotros", concluyó.