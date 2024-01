Ancelotti: "Los porteros inmaculados no existen"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no hay debate interno" respecto a la portería, recordando además que "los porteros inmaculados no existen", y ha advertido del peligro de enfrentarse este domingo al Almería, un equipo del que "los datos dicen que solo tiene seis puntos" pero que "sigue vivo" y que "va a pelear el partido".

"Los porteros inmaculados no existen, los porteros cometen errores, los han tenido Kepa y Lunin. Eso no cambia la confianza que tengo en los dos. El debate está fuera de aquí, dentro no. Aquí no hay debate", declaró en rueda de prensa, insistiendo en que "no hay debate interno" respecto a los guardametas.

Por otra parte, tras la eliminación en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, reconoció que es "importante jugar en casa". "Ayuda, la afición nos permite sacar lo mejor. Es un momento importante de la temporada, sobre todo en LaLiga; tenemos cinco partidos antes del partido de 'Champions'. Tenemos ganas de hacerlo bien. El equipo está bien, los jugadores han recuperado muy bien pese a la prórroga. El entrenamiento me ha dado buenas sensaciones", indicó.

En este sentido, aseguró que están "focalizados" en el duelo de este domingo. "Será un partido contra un equipo que los datos dicen que solo tiene seis puntos, pero que mereció ganar contra el Girona; el Atlético pidió la hora en el Metropolitano; tenía empatado el partido contra el Barcelona... Es un equipo que tiene calidad, sigue vivo y que mañana va a pelear el partido. Nosotros tenemos que estar listos", advirtió.

En otro orden de cosas, el técnico italiano aseguró que jugaron "mal" en el primer encuentro de LaLiga ante el Atlético, pero que desde entonces "las cosas han mejorado". "El partido de Copa fue un partido muy bien jugado. Hubo algunas situaciones que nos costaron, no estuvimos atentos atrás, pero el equipo jugó muy bien al fútbol, tuvimos el control del partido. Merecimos ganar, como el Atlético no mereció perder el partido de la Supercopa. Salió cruz y en la Supercopa salió cara. Fueron dos partidos con un espectáculo extraordinario y me quedo muy contento con el partido del equipo", subrayó.

También explicó por qué tras la eliminación copera aseguró que habían cometido un "pecado de juventud". "No es un palo. El análisis que hice de este partido es que con un poco más de control se podía manejar mejor la prórroga. Tenemos jugadores con calidad, que lo intentan, y en este sentido hemos tenido mucho éxito. Perder el balón un poco menos nos da más seguridad, es solo esto. Lo he hablado con los jugadores. Fue algo colectivo, no individual. Si tienes el control total puedes evitar contras o peligro innecesario", expuso.

"Yo no opino, yo escucho e intento mirar lo que pasa en el ambiente del vestuario. Seguimos en una buena dinámica, estamos motivados y enchufados, lo que pasa alrededor no importa mucho. El equipo está compitiendo y jugando al fútbol muy bien, tenemos que seguir así. Aparte de los cruzados, todos los jugadores están bien, tenemos la posibilidad de trabajar en estas dos semanas, y esto nos viene muy bien", prosiguió.

Ancelotti no quiso opinar del arbitraje del balear Cuadra Fernández en la Copa ni de los vídeos sobre él en Real Madrid TV. "Existe la libertad de expresión y cada uno puede opinar lo que quiera. Esto pasa, ha pasado y va a pasar, cada uno puede dar su opinión. No tengo que añadir más en este sentido", dijo, antes de ser preguntado por el 'caso Negreira'. "Yo confío en el sistema arbitral, como siempre. Lo que pasó está bajo investigación y tenemos que esperar", manifestó.

Sobre qué alineación hará ante los almerienses, considera que "hay jugadores que merecen jugar", pero insistió en que sacará "a los mejores". "Tengo que tener en cuenta esto: si los que han jugado el partido del jueves se han recuperado bien... Creo que se van a recuperar todos, vamos a sacar los mejores. El objetivo no es dar minutos, sino ganar los partidos", señaló.

Además, reveló la última conversación que tuvo con el brasileño Vinícius, de nuevo criticado por su actitud. "La última vez que hablé con Vinícius fue el martes. Le agradecí lo que dijo y que marcase tres goles en la final de la Supercopa. Le agradezco lo que intenta hacer y le digo las cosas que tiene que mejorar", declaró.

Por último, valoró el trabajo de Aurélien Tchouaméni. "La final de la Supercopa la hizo a su mejor nivel, quizás su mejor partido. En el partido de Copa no jugó desde el principio. Podía hacerlo mejor en el gol de Griezmann, sí, lo podía hacer, en este sentido no hay ninguna duda", finalizó.