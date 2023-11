Ancelotti: "Puede que Vinícius tenga que mejorar su actitud en algunas circunstancias"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que sería "bueno" clasificarse matemáticamente para los octavos de la Liga de Campeones este miércoles venciendo al Sporting de Braga, un rival que exige plena intensidad defensiva, y considera que es posible que Vinícius "tenga que mejorar su actitud en algunas circunstancias".

"Si Puyol, que tiene mucha experiencia, quiere hablar con Vinícius, que hable personalmente con él", señaló en rueda de prensa sobre unas declaraciones del exfutbolista Carles Puyol. "Creo que Vinícius sigue marcando la diferencia y es lo que pensamos nosotros. Que él tenga que mejorar su actitud en algunas circunstancias, puede ser que sí", manifestó.

Sin embargo, considera que el delantero ha mejorado su comportamiento respecto a temporadas pasadas. "Pensamos también que ha mejorado muchísimo y sigue mejorando. Estamos encantados con él, con lo que hace en el campo jugando al fútbol e intentando hacerlo lo mejor posible. En los dos últimos partidos es verdad que ha estado un poco descolocado en algunos momentos, pero su actitud ha mejorado mucho comparándola con los años pasados", confesó.

Además, restó importancia al bajo número de goles que acumulan este curso el brasileño y su compatriota Rodrygo. "Tenemos que ser pacientes en este sentido, son momentos que los delanteros pasan; hay momentos en los que la tocan y la meten y hay otros en los que tiras muchas veces y no eres efectivo. Rodrygo es el jugador que más tira a portería de LaLiga, se mueve bien, a veces le rebota el tiro, a veces no es efectivo... Tenemos que ser pacientes nosotros y ellos. Este momento pasará, lo pasan todos los delanteros", subrayó.

Respecto al partido ante los portugueses, el técnico italiano advirtió de la importancia de firmar un triunfo. "En este momento de la temporada, acabar clasificados después de cuatro partidos sería algo bueno. Es un partido que hay que pelear, que hay que luchar. Hace poco que jugamos contra el Braga y nos conocemos bien. Tenemos que tener cuenta que es un buen equipo que viene aquí, al Bernabéu, a intentar sacar puntos. Necesitamos estar al máximo", indicó.

"El Braga jugó muy bien contra nosotros, sobre todo en la parte final del partido nos creó muchos problemas. Es un equipo que ha demostrado calidad en el juego, en el partido de ida hubo que defender bien contra ellos. Si no defiendes bien, pasa lo que pasó los últimos 30 minutos, que bajamos los brazos pensando que el partido estaba acabado", prosiguió.

Tampoco descartó la presencia del inglés Jude Bellingham en el encuentro. "Si va a jugar o no, no lo sé. Si ha entrenado hoy significa que está bastante bien; ha estado cómodo en el entrenamiento, no ha hecho todo el entrenamiento para evitar golpes en el hombro, pero se ha recuperado bien. En todos los movimientos que ha hecho hoy no ha tenido problemas y puede ser que mañana juegue. Lo evaluaré mañana con él", expresó.

En otro orden de cosas, Ancelotti no desvió la pregunta de si prefiere ganar o jugar bien. "Prefiero ganar, porque es el único método que el entrenador tiene para ser evaluado. Si jugamos y empatamos, soy malo. Estoy convencido de que el 90% de los partidos en los que juegas bien, los ganas", dijo, antes de valorar el balance de goles del equipo.

"Cuanto menos encajas, más posibilidad tienes de ganar. Este equipo, de media en los años en los que llevo aquí, marca dos goles por partido, y creo que en esta primera parte hemos marcado dos y algo por partido, y esto es importante. El equipo ha mejorado mucho a nivel defensivo esta temporada, hemos dejado muchas veces la portería a cero, y esto es suficiente para decir que no necesitamos marcar demasiados goles", continuó.

Por otra parte, sobre las críticas, el preparador madridista asegura que no le afectan. "Me siento muy querido por parte de la afición, me da mucho cariño. Siento mucho el cariño del Bernabéu y del club, que me lo demuestra todos los días. Toda esta crítica no la siento, me encuentro muy cómodo en este sitio", declaró, descartando que vayan a fichar el enero. "No vamos a hacer nada en el mercado de invierno. En el verano, ojalá. Y lo vamos a hacer", advirtió.

Por último, Ancelotti opinó que "no" ha habido "grandes sorpresas" en lo que va de competición europea. "He visto muchos partidos y el nivel de los equipos más importantes sigue siendo el mismo: Bayern Múnich, PSG, Manchester City... Son equipos que seguramente junto a los equipos españoles pasarán la fase de grupos. Creo que los equipos españoles van a pelear la 'Champions' más que otros años, con más presencia", concluyó.