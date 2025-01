Ancelotti: "Si Dani Olmo juega, deberemos quitarle parte de su calidad"

"Lo vamos a hacer no bien, muy bien"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que si Dani Olmo disputa este domingo la final de la Supercopa de España deberán "intentar quitarle un poco de la calidad que tiene" con un buen trabajo defensivo, y ha afirmado que tendrán que trabajar en el "equilibrio" del equipo para tener opciones.

"Es un partido que no es previsible. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para reducir el riesgo, pero el resultado nadie lo puede predecir. Lo que podemos controlar nosotros es la actuación en el partido. Estoy convencido de que mañana vamos a actuar bien. No bien, muy bien. Pero esto no determina al 100% el resultado, para nada", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que llegan "bien", con "mucha ilusión y muchas ganas como siempre antes de una final". "Los pequeños problemas que hemos tenido en el partido contra el Mallorca se han resuelto y todos los jugadores están disponibles. Llegamos como siempre, con mucha ilusión y teniendo en cuenta las dificultades, pero prevalece la confianza que tenemos, como siempre, en las finales", indicó.

Además, el técnico italiano recalcó que en los Clásicos "prevalece la calidad sobre el equilibrio del equipo, prevalece la jugada individual al juego colectivo". "Hay un montón de calidad individual en el campo que prevalece sobre el juego colectivo. Un aspecto importante del partido de mañana será el equilibrio, el trabajo colectivo que es solo defensa. Si tú defiendes bien, hay más posibilidad de ganar", subrayó.

El duelo llega tras el 0-4 encajado por los madridistas en el Bernabéu en la primera vuelta. "Hay que pensar en lo que pasó en el primer partido porque nos ganaron. Hemos hecho una evaluación bastante clara de lo que pasó: empezamos bien el partido, después tuvimos problemas en la segunda parte. Deberemos intentar repetir las cosas buenas que hicimos y evitar los errores de la segunda parte. El Clásico es siempre un Clásico, y además mete aún más presión cuando es una final. Hemos jugado muchas veces contra el Barcelona y una final contra el Barcelona es siempre algo especial", insistió.

"Es una derrota, la temporada sigue. Es una final. Estamos muy cerca de otro título. Obviamente, pensamos positivo, pero somos conscientes de que en el fútbol todo puede pasar, sobre todo cuando el rival es fuerte y compite muy bien como ha competido siempre el Barcelona en estos tipos de partidos. El equipo ha mejorado, nadie lo puede negar. Una derrota no sería buena, pero el equipo no vuelve atrás, sigue adelante", prosiguió.

En aquella ocasión, la arriesgada estrategia de Hansi Flick con el fuera de juego dio sus frutos a los azulgranas. "Es un aspecto importante que hemos mirado y que tenemos que contrarrestar", apuntó Ancelotti. "El Barcelona es un rival histórico. Los partidos que jugamos contra ellos siempre son muy competidos, muy difíciles. Es difícil para nosotros, es difícil para ellos. El resultado del partido no se puede prever", añadió.

El preparador blanco también insistió en el "valor" de la Supercopa de España "a nivel estadístico". "La temporada en la que ganamos la Supercopa sale muy bien, porque también ganamos LaLiga y la Champions. La temporada en la que no ganamos la Supercopa, no ganamos LaLiga ni la Champions. Es un partido que te da mucha más motivación y más dinámica para seguir bien en la temporada", manifestó.

También restó importancia a la posibilidad de que juegue y marque Dani Olmo, después de que el Barça lograse la cautelarísima del Consejo Superior de Deportes (CSD). "Pasaría que no hemos sido capaces de meter freno a un jugador que es muy fuerte y que todo el mundo lo sabe. Si Dani Olmo va a jugar, lo que tenemos que pensar es intentar quitarle un poco de la calidad que tiene con nuestra defensa", explicó.

En otro orden de cosas, reconoció que a los jugadores "no" les pide "mucho" antes de este tipo de partidos. "No me gusta insistir mucho con vídeos, no duran mucho más de 15 minutos. Les dejo bastante libertad. Ellos se lo pasan bien juntos, hay un buen ambiente entre ellos. No sé qué hacen en la habitación y no quiero saberlo", dijo, antes de asegurar que Jude Bellingham "se ha recuperado bien". "Era una carga, como habitualmente pasa. Es muy importante porque tiene una buena racha y una buena dinámica, y, como otros jugadores que en este periodo, ha marcado la diferencia", expuso.

Por otra parte, no quiso opinar sobre los vídeos de Real Madrid TV sobre el árbitro del encuentro, Jesús Gil Manzano. "Ha arbitrado muchos partidos importantes. Real Madrid TV tiene todo el derecho para hablar de lo que sea", afirmó, y reconoció que "no" piensan en la posibilidad de ganar siete títulos este curso. "Tenemos en cuenta que hay algo especial en verano, un Mundial en julio, cuando habitualmente todos los jugadores están de vacaciones. No pensamos en esto, pensamos en salir bien de cada partido y nada más. El Mundial de Clubes está muy lejos, pero será una competición entretenida", adelantó.

Por último, Ancelotti valoró el castigo de Hansi Flick a Iñaki Peña por llegar tarde al entrenamiento. "El horario es una parte importante. Los jugadores tienen que ser disciplinados, porque cuando tú estás en un grupo no gusta que todo el grupo te esté esperando. Quiero explicaciones del retraso, y el jugador que llega tarde explica lo que ha pasado y la razón de por qué ha llegado tarde. Si la razón es aceptable no pasa nada; si la razón no es aceptable, tomamos medidas", finalizó.