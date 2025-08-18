André Silva ficha por el Elche hasta 2026

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués André Silva se ha convertido este lunes en nuevo jugador del Elche, al que llega traspasado procedente del RB Leipzig y con el que firma un contrato hasta junio de 2026 con una opción de extensión por una temporada más, según confirmó el club ilicitano.

André da Silva es un delantero "con amplia experiencia en las principales ligas europeas", formado en las categorías inferiores del FC Porto, con el que debutó con el primer equipo, consolidándose como "uno de los atacantes más prometedores de su generación".

Tras su etapa en Portugal, André da Silva dio el salto a la Serie A con el AC Milan. Posteriormente llegó a España, donde ya conoce LaLiga gracias a sus etapas en Sevilla FC y Real Sociedad. Después, su recorrido continuó en la Bundesliga con el RB Leipzig, club con el que ha disputado 110 partidos en los que ha anotado 27 goles y repartido 20 asistencias. El curso pasado estuvo cedido la segunda parte de la temporada en el Werder Bremen, con el que jugó ocho partidos y marcó un gol.

Internacional con la Selección Portuguesa, André Silva ha disputado competiciones como la Eurocopa y la Liga de Naciones, la cual conquistó en 2019. "Su estilo combina técnica, potencia y sentido táctico, lo que le permite adaptarse a diferentes sistemas y aportar al equipo tanto en la creación como en la finalización de jugadas", apunta el comunicado del Elche.

André da Silva se incorpora al proyecto franjiverde para reforzar el ataque del Elche CF y liderar la delantera. Su llegada supone el noveno refuerzo del equipo de Eder Sarabia, que debuta en LaLiga EA Sports 2025-26 este lunes en el Martínez Valero ante el Real Betis.