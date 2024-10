Andrés Iniesta: "Me da pena, hubiese jugado hasta los 90 años"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Andrés Iniesta reconoció este martes que le da "pena" anunciar su retirada como futbolista profesional, porque "hubiese jugado hasta los 90 años", aunque se despide con "el orgullo de haber peleado y trabajado hasta el último día".

"Si hay una palabra que puede resumir este momento y mi carrera es orgullo, no hay otra. Orgullo de haber peleado y trabajado hasta la última gota, hasta el último día que fui futbolista y eso es lo más grande para mí", dijo el ya excentrocampista en una rueda de prensa en Barcelona en la que anunció su retirada deportiva a los 40 años.

Acompañado de sus seres queridos, amigos y excompañeros, el de Fuentealbilla destacó "el orgullo" y el no rendirse "nunca ante cualquier situación", que es lo que le hace sentirse "feliz" ahora que anuncia su final. "Con pena, evidentemente, porque hubiese jugado hasta los 90 años, pero feliz de haber cumplido el sueño de ser futbolista", celebró Iniesta.

"Hubiese seguido jugando, porque dentro de 10 años seguramente aún me quedaría eso de decir 'puedo jugar', pero no poder jugar un rato. Pero lo que representa y conlleva llevar tu número, tu nombre, son muchísimas cosas. Y con 40 años ya está bien, siempre he sido una persona con mucha determinación, entonces he tenido siempre las cosas muy claras", explicó.

Iniesta se dio cuenta de que lo dejaría cuando empezó a "valorar otras cosas". "Entonces, feliz. Como he dicho, también puedes intentar formarme, aprender y empezar a conocer más todo lo que rodea el campo de fútbol. Y bueno, tenemos proyectos por delante para ello y nada, a intentar que las cosas que pueda hacer y aportar y ayudar, pues salgan de la mejor manera", expresó sobre su futuro inmediato ligado a los banquillos.

"Necesito aprender, necesito equivocarme, necesito formarme en el proyecto de los clubes que tenemos, en las academias, que para mí es un legado importantísimo que me encantaría seguir manteniendo. Y, sobre todo, desde ya estoy empezando con el curso de entrenador y quiero formarme en esta siguiente etapa de esa manera", afirmó.

Como técnico, intentará "volver a hacer un gran trabajo", aunque "ya no será corriendo detrás del balón". "Seguiremos viéndonos, seguiréis quizás escuchando algunas cosas de mí, pero con mucha ilusión, muchas ganas", concluyó.

"ME GUSTARÍA VOLVER AL BARÇA EN ALGÚN MOMENTO DE MI VIDA"

Aunque todavía no se ve entrenando al FC Barcelona. "Aún no he ido ni a la primera clase, imagínate, de aquí hasta que lo tenga...", bromeó, antes de desear que Hansi Flick esté "muchísimos años" al frente del banquillo blaugrana, porque "sería una gran señal" para el club e indicaría "que las cosas funcionan muy bien". "No tengo ninguna duda de que el trabajo que está haciendo y que hará será fantástico y los que estamos fuera lo único que tenemos que hacer es apoyar", defendió.

"Me gustaría volver al Barça en algún momento de mi vida, porque creo que la gente o las personas que hemos tenido tanta influencia o tantos años en este club, de una manera u otra, tienen que estar. En el momento que pueda sentir que puedo hacer lo que hice como jugador en otra función en el club, si se da las circunstancias, estaría encantado", reconoció.

El manchego insistió en que, aunque "seguramente" se haya "equivocado muchas veces", no le ha quedado nada por hacer. "No cambiaría nada, respetando siempre muchísimo lo que he tenido delante, ya sean compañeros, entrenadores, rivales, cualquier situación. Me siento muy orgulloso de haber hecho todo como lo he hecho. Los sueños se trabajan y al final se pueden cumplir. Eso es lo único que he intentado, ilusión, trabajo y sacrificio y nunca rendirse", expresó.

"La vida va de hacer cosas, de ir avanzando, tomando decisiones y a partir de ahí vas creciendo, vas peleando, vas cayéndote, vas levantándote. Ese es el crecimiento. Me voy del Barça porque tomé la decisión de irme, me voy de Japón igual y ahora dejo de jugar igual, porque tenía posibilidades de continuar", dijo sobre su salida del FC Barcelona.

Consciente de que "las decisiones son más acertadas, menos acertadas, más difíciles", Iniesta confesó que "Con haber jugado un partido como profesional hubiese estado feliz", porque su "sueño era ser futbolista de primera división". "Lo cumplí y con creces. Por eso hoy, aunque me he emocionado y hemos llorado, me siento muy feliz y muy orgulloso", repitió.

"PASARÁN LOS AÑOS Y NOS SEGUIREMOS EMOCIONANDO CON EL GOL DEL MUNDIAL"

"Me hice preguntas antes de tomar la decisión de irme, después... Evidentemente, es que mi idea siempre fue retirarme en el Barça. Esa idea no cambia, lo que pasa es que al final las situaciones, los momentos, hacen que uno tenga que tomar decisiones y la que tomé, la tomé con todas las consecuencias", recordó.

Iniesta tomó la decisión de abandonar el FC Barcelona en 2018, "una apuesta arriesgada". "Pero el Barça necesita que des el 300% de lo que tienes y yo sentía que de alguna manera eso no iba a poder ser posible. Entonces, me fui en un momento que el recuerdo de Andrés Iniesta para el aficionado del Barça, que es lo que más me importa, es fantástico. Me voy en un momento impresionante y ese recuerdo quedará para siempre. Nunca quería irme del Barça en un mal momento o cuando la gente tuviese una percepción negativa de mí. Para mí fue el momento ideal", opinó.

Aunque la etapa dorada en el club fue del 2008 al 2012, cuando levantó sus dos últimas Champions, un periodo de éxito que "se antoja difícil que se vuelva a repetir en cuanto a títulos, porque fue una salvajada". "Pero, en el fútbol y en la vida, yo creo que nada es imposible. Que es muy difícil, seguramente, pero no es imposible", expresó.

"Siempre nos gusta comparar cosas. Y no por lo que vivimos en el pasado, pues lo que tenga que venir en el presente y en el futuro tiene que ser malo o diferente, sino que puede ser perfectamente igual, parecido o mejor. Para eso están las situaciones, para superarlas", agregó sobre el futuro del Barça.

Tampoco se olvidó del Mundial conquistado por la selección española en 2010, con protagonismo del de Fuentealbilla con el gol de la final. "Yo creo que pasarán los años y los años y nos seguiremos emocionando. No hay palabras para describir ese momento. Y cuando digo que el gol lo marcamos todos es porque realmente lo siento así. Fue como celestial, es algo más que lo físico. Sentí esa fuerza de todos en ese momento. Para mí es un privilegio haberlo vivido", recordó.

Y ese gol y su temporada con el Barça le convirtió en candidato de un Balón de Oro que finalmente se llevó el argentino Leo Messi, con el manchego y Xavi Hernández completando el podio. "Un Balón de Oro es muy bonito, pero para mí la palabra orgullo no es por los títulos que he conseguido, es por haber conseguido el sueño de ser futbolista y por haber sentido el cariño de toda la gente", comentó.

"El resto es una consecuencia de lo demás, que se gana o no se gana, pero lo otro es lo que queda y por lo menos con lo que me quedo. Claro que he sido un afortunado de conseguir las cosas que hemos conseguido, pero es que lo último que he pensado era en ese momento del Balón de Oro. Y como dije en su día, la imagen de Xavi, Leo y yo, los tres en el podio, es más grande que haberlo conseguido. Tres tíos de la casa en el podio del Balón de Oro, ese es el verdadero premio de ese día. No quien lo ganase", defendió.