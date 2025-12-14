Aplazado el Levante-Villarreal por el riesgo de fuertes lluvias en Valencia

Archivo - Ciutat de València - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports entre el Levante UD y el Villarreal CF, previsto para este domingo a las 18.30 horas en el Ciutat de València, ha sido aplazado debido a la alerta roja provocada por la amenaza de fuertes lluvias en la provincia de Valencia.

"El Levante UD ha recibido la resolución del Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol en la que se acuerda el aplazamiento del encuentro que debía disputarse hoy domingo 14 de diciembre, a las 18.30 horas, entre el conjunto levantinista y el Villarreal CF en el Estadio Ciutat de València", informó el club granota.

Según explica la propia entidad, el aplazamiento fue solicitado debido a la alerta roja establecida por lluvias en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia desde las 12.00 horas de este domingo.

La amenaza de la borrasca 'Emilia' ya obligó a suspender la disputa del encuentro de la décima jornada de la Liga Endesa entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza de este domingo en el Roig Arena, así como otros encuentros previstos en la ciudad del Turia.

Las primeras horas del temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, especialmente a parte de la provincia de Valencia donde se ha activado la alerta roja, no han dejado por el momento ninguna incidencia destacable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante que podrán ir acompañados de tormenta.