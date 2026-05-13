La APM condena las "acusaciones y amenazas" de Florentino Pérez a la prensa

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) respalda el comunicado emitido por la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en el que rechaza las "acusaciones" y "amenazas" vertidas por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, contra varios periodistas, en rueda de prensa este martes.

"La APM considera que Florentino Pérez, amparado por la libertad de expresión como cualquier ciudadano, puede expresar su disconformidad con lo que se publica sobre el Real Madrid, pero ello no le da derecho a lanzar acusaciones contra los periodistas y contra los medios de comunicación sin ningún tipo de pruebas", expresó el comunicado de la entidad.

En la nota, la APM denunció la "actitud y lenguaje machista" del dirigente, quien se refirió este martes en rueda de prensa a una periodista de FOX como "esa niña" al darle la palabra y también puso en duda los conocimientos sobre fútbol de una columnista de ABC.

Además, la Asociación calificó de "reprobable" que el presidente del Real Madrid lance "claras amenazas contra los informadores", después de que afirmara que iba a "acabar con los malos periodistas y no periodistas que hacen daño al Real Madrid".

Este martes, la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) mostró su "más absoluto rechazo" a las "graves acusaciones" que el presidente del Real Madrid lanzó este martes. "La crítica respetuosa es una parte fundamental del ejercicio periodístico en toda sociedad democrática, en la que debe ser ejercido de manera libre. A pesar de las discrepancias de pareceres, el respeto ha de prevalecer siempre por ambas partes", dijo un comunicado.