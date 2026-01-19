Arbeloa: "El Bernabéu es justo y ahora nos toca cambiar esos pitos por aplausos"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, expresó este lunes que el Santiago Bernabéu "es justo", después de los pitos y abucheos al equipo blanco en casa este sábado tras la eliminación en Copa del Rey, por lo que ahora le toca a los jugadores y el cuerpo técnico "cambiar esos pitos por aplausos" y, en concreto, defendió que el brasileño Vinícius Júnior "necesita" a la afición merengue.

"El equipo está bien, con muchas ganas, positivos después de la victoria del sábado y con la mente puesta en el partido de mañana, sabiendo que es una competición muy importante para nosotros, en la buena situación en la que estamos, que ganando mañana nos acercaría mucho a ese objetivo. Somos conscientes de la trascendencia que tiene y queremos hacerlo, con un gran partido y brindando una victoria a nuestros aficionados", arrancó la rueda de prensa el salmantino, en la previa del duelo de Champions ante el AS Monaco en casa.

Ante las preguntas por los pitos a su equipo frente al Levante UD este sábado, tras la eliminación copera en Albacete, Arbeloa insistió en que sabe "cómo es el público del Bernabéu". "El Bernabéu lo que es es justo y ahora nos toca a nosotros cambiar esos pitos por aplausos y que vean el esfuerzo y la calidad de los jugadores, el juego que tenemos que mostrarle, el que le gusta al público, y estamos trabajando en ello", sostuvo.

"Sabemos que van a estar de nuestro lado, no tenemos ninguna duda que el público del Bernabéu quiere ver a su equipo, que nosotros le transmitamos esa emoción y esa pasión por el Real Madrid. Y estamos muy concienciados y con muchas ganas de jugar mañana, tenemos al equipo con ganas de llegar al Bernabéu y de jugar delante de su gente, que nadie dude que estamos seguros y convencidos de que el Bernabéu nos va a apoyar. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que estar juntos y luchar por los dos títulos que nos quedan", agregó.

El 'Espartano' dejó claro que "como canterano, como jugador y ahora especialmente como entrenador" respeta "muchísimo la opinión del Bernabéu". "Que la expresen como ellos consideren, evidentemente pienso que las pitadas debilitan al equipo, debilitan al Real Madrid", valoró.

"El otro día dijo que hay campañas para debilitar al Real Madrid, sé por quienes están organizadas, a mí no me van a engañar. Y otra vez más, el máximo de mis respetos y el agradecimiento al Bernabéu, porque conmigo siempre se han portado excepcional y estoy seguro que ellos quieren lo mismo que yo, que es que su equipo gane títulos", prosiguió el técnico, que pone "toda su energía" en mejorar a su equipo y no en el ruido mediático.

En concreto, abordó la situación de 'Vini', contra el que fue dirigida gran parte de la bronca del Bernabéu este sábado. "Lo que quiere y lo que yo espero, quiero y deseo, es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y, por supuesto, a Vinícius. Es un chico que lleva escribiendo su historia en el Real Madrid muchos años. Nos ha dado dos Champions y noches mágicas, excepcionales", elogió.

"Necesita al Bernabéu para dar su mejor versión, porque es un chico con un corazón enorme, es muy emocional, su fútbol también lo es. Quiere a este escudo, quiere a la afición y la quiere de su lado y a mí, como entrenador, me encantaría ver a un Bernabéu que esté al lado de Vinícius y de todos sus jugadores", añadió.

Y remarcó que "Vinícius va a estar en el campo siempre que esté disponible y siempre que rinda como él sabe hacerlo". "Es un jugador absolutamente extraordinario, un futbolista fantástico, excepcional, de los que quiero que tenga el balón cuantas más veces mejor, porque es muy desequilibrante. Si quiero tener opciones de ganar títulos necesito a Vinícius, lo necesito en el campo, no fuera del campo", defendió.

Por ello, cree que ni 'Vini' ni otros jugadores que recibieron pitos, como Jude Bellingham "no tienen que hacer nada diferente ni distinto" a lo de este sábado ante el Levante. "Quisieron el balón, corrieron, se esforzaron, tuvieron una grandísima actitud, fueron desequilibrantes. Ese es el Vinícius y el Bellingham que queremos ver. Son seguramente los mejores futbolistas del mundo y creo que ellos también necesitan a la afición para sacar la mejor versión de cada uno de ellos", continuó.

"Tengo una plantilla extraordinaria. Tengo una suerte tremenda y estando con ellos estos seis días me he dado cuenta que en el plano corto todavía son mejores de lo que pensaba. Vamos a hacer lo que haga falta para pelear los dos títulos y nos encantaría que la afición estuviese de nuestro lado, porque sabemos que sin ellos no tenemos muchas posibilidades", advirtió.

Porque "cuando el Real Madrid ha conseguido títulos, ha sido en gran parte porque el Bernabéu ha hecho mucha fuerza". "Si le preguntas a cualquier rival todos te hablan del ambiente que es capaz de crear el Bernabéu y eso es lo que queremos y también somos conscientes de que es trabajo nuestro devolverle esa alegría al Bernabéu y que nos den ese apoyo", pidió.

"Este escudo te exige siempre esfuerzo y es lo que estoy viendo en mis jugadores, los vi presionar, replegar cuando tocaba, juntarse, morder. No tengo ninguna duda de que el esfuerzo es primordial en este escudo y los jugadores lo saben y así lo he visto desde que he llegado. En el Real Madrid nadie se ahorra esfuerzos", comentó.

Finalmente, habló de la visita de Carlo Ancelotti al Bernabéu el pasado sábado. "Le pongo falta, no me vino ni a ver ni a saludar. Si está mañana, espero que baje y venga a ver a sus jugadores, que yo soy uno de ellos. Fue una suerte poder ser entrenado por el entrenador con más títulos de la historia del Real Madrid, único entrenador que ha ganado las cinco grandes ligas. Tendría muchas ganas de verle y darle un fuerte abrazo", concluyó un Arbeloa que también expresó sus "condolencias a todos los familiares y allegados del trágico accidente que tuvo lugar ayer en Córdoba", a los que mandó "un afectuoso cariño".