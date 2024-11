Argentina gana a Perú y es más líder de las Eliminatorias Sudamericanas tras el empate entre Uruguay y Brasil

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección de Argentina venció sin problemas por 1-0 a la de Perú y se consolidó en el liderato de las Eliminatorias Sudamericanas, con un golazo del delantero Lautaro Martínez y aprovechando el empate (1-1) en el duelo entre Uruguay y Brasil, que sumó su segundo empate seguido, aunque evitó la primera victoria de los 'charrúas' en tierras brasileñas en un partido de clasificación al Mundial.

La Bombonera acogió un partido plácido y cómodo para los de Lionel Scaloni, que no sufrieron para superar a una floja Perú que sigue hundida en la tabla como colista y solo una victoria en 12 encuentros. Por el contrario, Argentina sumó tres puntos y olvidó su derrota en Asunción frente a Paraguay (2-1), para acercarse a su objetivo de estar matemáticamente en el Mundial de 2026.

A la 'Albiceleste', con muchas bajas, le bastó un golazo de Lautaro Martínez a pase de Leo Messi nada más arrancar la segunda parte, un tanto que dio vida a un partido muy plano hasta ese momento, y sin demasiado peligro en las áreas. Además, debutó el jugador del Atlético de Madrid Guiliano Simeone, que sustituyó al lesionado Nahuel Molina, con 10 minutos como carrilero derecho.

La actual campeona del mundo y de América, líder con 25 puntos, se benefició además del empate a uno entre Uruguay y Brasil en Salvador, que consolida a los 'charrúas' en la segunda plaza (20), mientras la 'Canarinha' se empieza a acercar a la zona peligrosa --quinta (18)-- con su segundo empate consecutivo. El centrocampista del Flamengo Gerson igualó el un partido en el que el madridista Fede Valverde adelantó a los visitantes con un 'cañonazo'.

Así, los de Dorival Junior evitaron la primera derrota en su historia en un partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay en casa. Raphinha fue el mejor de la 'Canarinha', con un Vinícius Júnior algo perdido e incómodo, que tampoco pudo hacer más en un empate que deja a los brasileños solo cinco puntos por encima de la repesca.

Además, Colombia no pudo con una Ecuador que ganó 0-1 con un gran gol de Enner Valencia tras una buena jugada individual nada más arrancar el partido. Pero la Tri no tuvo un partido fácil en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y tuvo que remar durante más de 60 minutos con un hombre menos, por la expulsión del central Pedro Hincapié. Pero los 'cafeteros' no rompieron el muro de los visitantes y se quedaron sin premio, sumando su segunda derrota seguida para marchar cuartos con 19 puntos, justo por detrás de Ecuador.

Finalmente, Chile venció (4-2) a Venezuela y celebró su primer triunfo tras ocho encuentros sin ganar, para reengancharse a la lucha por la repesca, que marca Bolivia con 13 puntos. La 'Roja' es penúltima con 9 unidades, mientras la 'Vinotinto' también está en la pelea con 12 puntos.