Arne Slot: "El Real Madrid siempre encuentra la manera de ganar, es lo que le hace especial"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, reconoció que el 2-5 de hace dos temporadas en Anfield es un ejemplo de que "el Real Madrid siempre encuentra la manera de ganar", que es "lo que le hace especial", al mismo tiempo que cree que la alineación de los madridistas les "sorprenderá" por la ausencia de Vinícius Júnior, aunque advirtió que "pueden ganar de muchas maneras y estilos diferentes".

"No sabía que habíamos jugado contra ellos tantas veces. Creo que utilicé ese partido --el del 2-5 de la temporada 2022-2023-- como ejemplo en el Feyenoord, porque el Real Madrid siempre encuentra la manera de ganar. Eso los hace especiales. Los convierte en el mejor club de los últimos 5-10 años", expresó el entrenador en la rueda de prensa previa al duelo de Champions de este miércoles en Anfield (21.00).

El preparador 'red' recordó que el Real Madrid, "puede ganar de muchas maneras y estilos diferentes". "Siempre encuentran la manera de ganar el partido y pasar a la siguiente ronda", elogió. "Tienen grandes jugadores a nivel individual, pero el Liverpool también tiene grandes jugadores con mucha calidad. Estamos deseando que llegue el partido de mañana", agregó.

"Nosotros nos planteamos el partido de forma diferente porque va a jugar un jugador u otro (por la ausencia de 'Vini'). Tenemos que esperar algo diferente. Jugó casi todos los partidos para ellos, pero nos resulta bastante difícil saber qué esperar. Su alineación nos sorprenderá, pero sabemos que contará con grandes jugadores igualmente", expresó sobre la baja del brasileño.

Sin el '7' madridista, será Kylian Mbappé la gran amenaza y desde la izquierda, aunque su demarcación no es lo que "preocupa" a Slot. "Lo que me importa es su calidad y ha demostrado muchas veces que es muy difícil de defender. Es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento", alabó.

"Si tenemos la suerte de ir ganando por un gol o más, tenemos que ser conscientes de que el partido no estará decidido hasta que el árbitro no pite el final. Lo sentimos un poco más cuando se trata del Real Madrid", expresó sobre la capacidad para resurgir de los blancos, ante los que no importan los "buenos resultados 'reds'". "Es gracias a los jugadores, pero también de todo el mundo que trabaja en el club. Tenemos que esforzarnos mucho para ganar este partido", completó.

Ante los madridistas, Trent Alexander-Arnold entrará en la convocatoria, pero "no está disponible para salir como titiular". "Federico Chiesa aún no está con el equipo. Harvey Elliott está disponible, pero tampoco está listo para empezar. Alisson Becker, Diogo Jota y Kostas Tsimikas no están. Es una lista de baja bastante larga", avanzó.

Finalmente, el entrenador valoró las palabras de Mohamed Salah sobre su futuro a corto plazo y la, hasta ahora, no renovación. "Si miro mis alineaciones, Salah está más dentro que fuera. No creo que esté distraído, solo está completamente concentrado en el fútbol. Estas cosas están en los medios y los aficionados hablan de ello, pero los jugadores no. No creo que haya ninguna distracción", zanjó.