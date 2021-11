Arrasate: "El Atlético es igual o mejor en aquello en lo que Osasuna es bueno"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de CA Osasuna, Jagoba Arrasate, dejó claro este viernes que el Wanda Metropolitano "no es el mejor escenario" para acabar con su actual mala racha de resultados y que el Atlético de Madrid, al que no han ganado desde que ascendieron, es un rival que tiene el obstáculo de ser "igual o mejor" en lo que su equipo es "bueno".

"Veo el partido como una oportunidad de sumar. Hemos tenido dos semanas, primero para desconectar y luego para preparar con ganas la competición. Venimos de dos derrotas y necesitamos sumar sabiendo que no es el mejor escenario y que hará falta nuestra mejor versión", señaló Arrasate en rueda de prensa.

Para el técnico 'rojillo', es "igual de complicado" este partido pese a que su rival pueda estar con dudas y esté más perjudicado por el parón. "Está habituado a jugar cada tres días y seguro que pone un once buenísimo. Es el campeón y uno de los campos más complicados, así que sabemos que tenemos que hacer un buen partido y prefiero centrarme en eso que en cómo están ellos", advirtió.

"Son partidos y rivales diferentes, pero sí necesitaremos esa solidez que tuvimos en el Bernabéu", respondió preguntado por si deben estar al nivel del empate sin goles ante el Real Madrid. "Tenemos que defender bien para sacar un buen resultado, pero también ser capaces de generar situaciones", añadió.

El guipuzcoano reconoció que ha estado "trabajando con tres centrales", pero que ahora debe sacar "las conclusiones" sobre un planteamiento donde tiene claro que "más allá del dibujo será necesario defender muy bien".

"Entiendo que el Atlético nos va a someter por momentos, pero se lo hace a todos en su casa. Necesitaremos solidez, pero no tanto en bloque abajo, algo más alto y luego con el balón hacerles correr para atrás. A veces se hace lo que se puede porque el rival no te deja hacer lo que quieres", recalcó Arrasate.

Además, no olvida que el conjunto de Diego Pablo Simeone no se les ha dado demasiado bien. "Es el único equipo desde que hemos ascendido que nos ha ganado siempre y yo perdí dos veces con la Real Sociedad, pero antes de un partido siempre piensas que has hecho un buen trabajo durante la semana y que tienes un plan, dejadme ser optimista", indicó con una sonrisa.

"EN LO QUE SOMOS BUENOS, EL ATLÉTICO ES IGUAL O MEJOR"

En este sentido, el entrenador osasunista, que considera que el Atlético les ha derrotado "más fácil" en El Sadar que en el Metropolitano, tiene "la sensación" de que las cosas en la que su equipo es "bueno, ellos son mejores". "Tenemos intensidad y ellos igual o más, hacemos presión agresiva y ellos igual o más", remarcó.

"Tenemos algunas similitudes donde nosotros podemos ser buenos y ellos son mejores, por eso quizá nos ha costado sumar contra ellos. Quizá haya que llevar el partido a un terreno dónde no estén tan cómodos y no sean tan superiores a nosotros", advirtió.

Arrasate también habló del gran estado de forma de Antoine Griezmann, con el que tiene "buena relación" desde que tuvo la "suerte" de entrenarle en la Real Sociedad. "Yo siempre le he visto parecido, para mí en el Barça ha estado bien digan lo que digan. Es un grandísimo jugador y ojalá no tenga el día mañana", elogió.

La visita al Atlético culminará un tramo de calendario donde se han medido ya a rivales de la parte alta y frente a los que necesitan "tener un partido redondo para tener opciones". Eso no le sucedió ante el Sevilla y la Real Sociedad, frente a los que perdió. "Si te meten un gol parece que el plan se cae y que ya no tienes opciones, y eso no tiene que ser así, tenemos que mejorar en eso", sentenció.

Finalmente, Arrasate, que dejó claro que no se ha "ganado todavía" la renovación, detalló que el 'Chimy' Ávila está "cada día que pasa mejor, animado y con confianza" y que aunque Manu Sánchez llegó el jueves de su periplo con la Sub-21, "en principio está bien" y "es uno más".