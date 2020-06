Arrasate: "Con los minutos hemos ido a menos"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, lamentó que su equipo no logró competir este miércoles contra el Atlético de Madrid en el 0-5 que encajaron en El Sadar, un resultado que debe "doler" pero no "penalizar" para pensar ya en el próximo partido.

"Cuando pierdes 0-5 no es por una cosa concreta. No hemos sido contundentes y el rival ha sido muy superior por momentos. Hemos estado mal sin balón y en el tramo final les hemos dejado correr. Nos ha dolido y es bueno que te duela, podremos más hincapié en mejorar", dijo en la rueda de prensa virtual posterior a la jornada 29 de LaLiga Santander.

El técnico 'rojillo' tampoco quiso quedarse con la ausencia de público, ya que sería "un error pensar que" la derrota se debe a un Sadar vacío, y quiso pasar página. Además, Arrasate recordó que ya apuntó a un once de rotaciones ante el Atlético.

"Ya dije que teníamos que buscar frescura. No hemos incomodado al rival y con los minutos hemos ido a menos y ellos a más. Es error de todos, por momentos no hemos competido. Es verdad que ha habido mucha diferencia en la pegada en las áreas. El resultado también viene dado por eso, pero en el análisis que debo hacer es de más cosas", afirmó.

"No te tiene que penalizar, doler sí. Estamos decepcionados porque podíamos plantar cara al Atlético y no ha sido así. Pero penalizar no porque jugando cada cuatro días lo que ha pasado no existe y hay que pensar en el futuro inmediato", terminó.