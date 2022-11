Arrasate: "Sacar un buen resultado ante el Barça sería poner la guinda a este inicio de temporada"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, confesó que "sacar un buen resultado" ante el FC Barcelona este martes (21.30 horas) sería "poner la guinda a este inicio de temporada" y una "felicidad completa", en un duelo el que buscarán "llevar al límite" a los azulgranas.

"Las sensaciones son buenas y se une a la puntuación. Queremos más, y sacar un buen resultado mañana sería poner la guinda a este inicio de temporada", afirmó Arrasate en la rueda de prensa previa al duelo ante los culés.

El técnico rojillo destacó que los "números en Liga" del Barça "hablan por sí solos", con 11 porterías a cero en 13 encuentros. "Tienen jugadores determinantes, para ganar estos partidos tienes que estar muy bien y cometer pocos errores, terminar con once...", analizó.

"Ellos suelen llevar la iniciativa, nosotros intentaremos tener balón. Pero no nos tenemos que obsesionar con eso, ellos también te hacen daño corriendo. Si no evitamos sus transiciones, sufriremos, tenemos que hacer un buen partido con y sin balón. Que no estén cómodos. Les queremos llevar al límite, han ganado muchos partidos con suficiencia", expresó sobre los blaugranas.

Ante esto, Osasuna, que no gana al Barça en El Sadar desde 2012, necesita su "mejor versión". "Tendremos que hacer un partido casi perfecto para tener opciones mañana, tenemos que poner todo sobre la mesa", apuntó Arrasate, que bromeó con el horario del encuentro. "Los martes y los miércoles no les ha ido muy bien las cosas, jugamos en martes, a ver si por ahí...", ironizó, en referencia a la Champions y el bajo rendimiento del conjunto catalán en Europa.

"Un buen resultado mañana sería felicidad completa, además de una victoria en Copa, es lo que nos falta para redondear este buen inicio. Venimos de una buena racha y estamos con ganas de afrontar el partido", admitió el técnico.

Arrasate se refugió en la mayor madurez de su plantilla para encarar con más garantías este tipo de encuentros. "El equipo es maduro, la plantilla es mejor que el año pasado. El otro día ganamos un partido sabiendo sufrir, cada vez estamos siendo mejores, pero la categoría es muy difícil. NO tenemos que dormirnos, pero tenemos que poner en valor lo que estamos haciendo, porque no es fácil", recalcó.

"No hemos tenido tiempo ni de disfrutar del partido del sábado. La gente está con muchas ganas, habrá muy buena entrada, también les necesitamos para ir aún mejor al parón", comentó sobre su última victoria en Balaídos, antes de destacar la "confianza" del Chimy Ávila, autor de un doblete ante el Celta.