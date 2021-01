El Arsenal prosigue su mejoría goleando al Newcastle

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal del español Mikel Arteta prosigue con su mejoría y su buen momento tras ganar con autoridad por 3-0 este lunes en el Emirates Stadium al Newcastle, en el partido que cerró la decimonovena jornada de la Premier League.

El conjunto 'gunner' sumó su quinta victoria en los últimos seis encuentros, incluyendo la FA Cup, donde precisamente eliminó a las 'urracas' el pasado 9 de enero. En aquella ocasión, el Newcastle claudicó en la prórroga (2-0), pero esta vez sólo aguantaron 45 minutos.

Los visitantes llegaron 0-0 al descanso, pero tras este, el Arsenal le desarboló. Aubameyang, a pase de Thomas Partey, abrió el marcador al poco de reiniciarse el choque y Saka, tras un contragolpe, aumentó la renta una decena de minutos después.

El delantero gabonés fue el encargado de finiquitar con su doblete un duelo que deja con 27 puntos al Arsenal, que volvió a no encajar por quinto partido seguido y que se acerca a una zona de acceso a Europa que parecía muy lejana antes del 'Boxing Day'.

La Premier League seguirá disputándose este martes, con partidos pendientes de jugar como el atractivo que se verá en el King Power Stadium entre el Leicester City, tercer clasificado, y el Chelsea, séptimo, correspondiente a la decimoctava jornada.

Los de Brendan Rodgers no han perdido en sus últimos cinco encuentros ligueros y tienen la opción de ponerse como líderes provisionales con un triunfo a la espera de lo que hagan los dos conjuntos de Manchester. Los de Frank Lampard, a ocho puntos de la cabeza, no pueden fallar, aunque no han podido ganar a su rival en sus últimos cinco choques ligueros.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 19.

-Lunes.

Arsenal - Newcastle 3-0.

-Sábado.

Wolverhampton - West Bromwich Albion 2-3.

Leeds United - Brighton 0-1.

West Ham - Burnley 1-0.

Fulham - Chelsea 0-1.

Leicester City - Southampton 1-0.

-Domingo.

Sheffield United - Tottenham 1-3.

Liverpool - Manchester United 0-0.

Manchester City - Crystal Palace 4-0.

-Aplazado.

Aston Villa - Everton.