Asencio y la presión de aficiones rivales: "Voy a los estadios a jugar a fútbol, no a escuchar a nadie"

El defensa del Real Madrid y la selección española Raúl Asencio expresó que le "gusta" la presión en los estadios rivales tras su imputación por la presunta difusión de un vídeo sexual de una menor, aunque advirtió él va "a los estadios a jugar a fútbol, no a escuchar a nadie".

"La verdad es que me gusta, me siento motivado. Ante el Real Madrid siempre hay una presión extra de todos los estadios. Pero hace que me motive, que me concentre aún más, que me meta más en el partido y vivir la situación al máximo. Yo voy a los estadios a jugar a fútbol, no voy a escuchar a nadie", expresó el central en una entrevista a 'El Chiringuito' recogida por Europa Press.

Aunque sí reflexionó sobre la situación, después de ser imputado por la presunta difusión de un vídeo sexual de una menor, defendiendo que "hay que ser consciente de que la gente paga por ver un espectáculo que debería disfrutar".

"Deberían centrarse en animar a su equipo para alentarles hacia la victoria, que al final es lo que quieren los aficionados de su equipo. Que luego se vean o se escuchen ciertas cosas, solo y exclusivamente puedo comentar que todos somos personas, que estamos haciendo nuestro trabajo y que al final en su conciencia queda lo que pueda salir de su boca", concluyó el joven defensa madridista.