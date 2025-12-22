Athletic Club - Espanyol: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

El RCD Espanyol busca este lunes en San Mamés, en el último partido de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, asentarse en la quinta posición de la tabla con una quinta victoria consecutiva en la competición doméstica, todo ante un Athletic Club que sufrió más de lo esperado en Copa y que quiere dejar atrás su último tropiezo liguero.

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Lekue, Paredes, Boiro; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Urko González, Lozano, Edu Expósito; Roberto y Milla.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Athletic Club y Espanyol de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el lunes 22 de diciembre a las 21.00 horas en San Mamés.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los pericos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.