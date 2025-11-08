Athletic Club - Real Oviedo: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y Real Oviedo abrirán la jornada dominical de LaLiga EA Sports con un partido al que ambos equipos llegan en un mal momento de juego y resultados. Los rojiblancos encadenan, por segunda vez en el curso, tres derrotas consecutivas, dos de ellas en Liga, resultados que los han precipitado por primera vez en la temporada a la segunda parte de la clasificación. Por su parte, los asuturianos no ganan desde la jornada 7 ante el Valencia, y son penúltimos a un punto de la salvación.

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Robert Navarro, Unai Gómez, Berenguer; y Guruzeta.

Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López; Colombato, Dendoncker; Viñas, Reina, Chaira; y Rondón.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Athletic Club y Real Oviedo de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 9 de noviembre a las 14.00 horas en San Mamés.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los carbayones se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.