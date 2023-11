El Athletic Club torpedea al 'Submarino' y el Valencia se acerca a Europa

El Alavés se levantó ante un Almería negado



El Athletic Club goleó (2-3) este domingo al Villarreal en la jornada 12 de LaLiga EA Sports para reafirmar su objetivo de mirar alto en la tabla, del mismo modo que el Valencia se acercó a puestos europeos con un 1-0 sobre el Granada, mientras que el Deportivo Alavés venció (1-0) a un Almería que sigue negado.

Los de Ernesto Valverde tomaron el Estadio de La Cerámica con autoridad y contundencia, desde que a los dos minutos Ruiz de Galarreta hizo el 0-1. Con un Sancet poniendo salsa al encuentro, los hermanos Williams, primero Nico y después Iñaki, firmaron otros dos goles antes del descanso, con pitada de la afición a su equipo.

El 'Submarino' se fue muy tocado a vestuarios y en su regreso buscó resucitar con Sorloth y Gerard Moreno, mientras Parejo alargaba su vía crucis en casa. No le salió una al centrocampista, pero entre el noruego y el delantero español metieron a los de Pacheta en el partido con dos goles en un minuto. Algo tarde fue, en el 87', y el Athletic no regaló más para colocarse quinto.

Mientras, el Valencia sumó los tres puntos en Mestalla para mantener su lucha en una zona con la que pocos podían soñar en la ciudad del Turia. Los de Rubén Baraja superaron al Granada desde los 11 metros, con un penalti de Torrente a Hugo Duro que convirtió Pepelu. En una jornada marcada por un mayor rigor a la hora de señalar la pena máxima, el Granada clamó contra su mala fortuna.

El manotazo del jugador visitante pareció involuntario, pero ni García Verdura ni el VAR dudaron, con el 1-0 en un largo descuento y el pique en el túnel de vestuarios. El equipo 'che' manejó el segundo tiempo sin sufrir, mientras los de Paco López reclamaron la expulsión de Paulista por una dura entrada. Los andaluces se marcharon así mosqueados y en zona de descenso.

Por alejar la quema, el Deportivo Alavés venció ocho jornadas después a un colista Almería que no levanta cabeza tampoco con Gaizka Garitano. A 10 minutos del final, Sedlar fue el artífice del triunfo local en Mendizorroza y no pudo terminar el partido por lesión. El trabajo de los vascos tuvo su premio ante un Almería que no funciona ni parece tener fe en salvarse, colista con tres puntos.