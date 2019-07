El Athletic refuerza su portería con Jokin Ezkieta

Publicado 01/07/2019 13:22:52 CET

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club ha llegado a un acuerdo con el portero Jokin Ezkieta, que firma por cuatro temporadas hasta junio de 2023, después de quedar en libertad tras concluir su contrato con el Barcelona.

Ezkieta, de 22 años, se formó en las categorías inferiores de Osasuna y hace cuatro años se incorporó al filial del Barcelona. Tras jugar tres temporadas en el Barça B y una como cedido en el Sabadell (2016/17), ahora llega al Athletic.

"Somos en la portería el reflejo de cómo somos en la vida. Me considero una persona tranquila y así lo reflejo en la portería. Me gusta mandar, estar atento, comunicarme con la defensa y luego creo que soy rápido y me gusta aprovechar mi altura para el juego aéreo", explicó en un comunicado Ezkieta, cuya cláusula de rescisión ha quedado fijada en 45 millones de euros.