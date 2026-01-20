El Athletic sueña con apartar al supercampeón Barça de otra final

Archivo - Maite Valero, del Athletic Club, en acción durante el partido de la Liga F española entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en el estadio Johan Cruyff - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La segunda semifinal de la Supercopa de España Iberdrola enfrenta este miércoles al FC Barcelona Femení y al Athletic Club en Castalia (Castellón), a las 19.00 horas, en un duelo a partido único cuyo vencedor se medirá en la final al Real Madrid, que superó al Atlético de Madrid en la primera semifinal.

El Barça Femení es el vigente campeón y domina por completo el panorama del fútbol femenino español, con todas las competiciones ganadas y una racha de nueve victorias consecutivas, y confían en superar en este duelo inédito a un Athletic Club irregular que, por soñar que no quede, confía en poder dar la sorpresa.

Las blaugranas llegan reforzadas tras golear al Atlético de Madrid (5-0) en el Estadi Johan Cruyff y vencer al Alhama (0-2) en la Liga F Moeve, lo que les permite centrar sus energías en esta Supercopa.

Las de Pere Romeu lideran la Liga F con una ventaja de diez puntos sobre el Real Madrid Femenino y mantienen la ambición de seguir sumando títulos, defendiendo además su condición de campeón en el torneo que más éxitos les ha dado recientemente, con cinco Supercopas en seis ediciones.

El técnico 'culer' analizó al Athletic Club en la previa. "El partido que hace el Athletic contra el Real Madrid es un partido que podemos tener como referencia. Durante el año han ido progresando mucho a nivel de resultados y de partidos. Es un equipo muy joven, muy enérgico, que hace las cosas bien", señaló.

Añadió que, pese a la exigencia de las competiciones a partido único, el Barça llega "en un muy buen momento" y con un plan claro sobre dónde hacer daño y cómo minimizar los riesgos: "Si hacemos un buen partido, nos acercaremos seguro a la final".

El Athletic Club femenino afronta su primera participación en una Supercopa bajo el formato actual, un debut que lo convierte en rival inédito para el Barça en esta competición. Las 'leonas', octavas en la Liga F con 23 puntos, llegan con la moral tocada tras la dura derrota por 5-0 ante el UD Tenerife.

No obstante, tienen la ilusión de dar la sorpresa y demostrar que pueden competir contra el mejor equipo de España. Su entrenador, Javi Lerga, definió la semifinal como "un estímulo importante y una prueba de fuego" y reconoció que enfrentar al Barça será "tremendamente complicado" pero "muy útil para aprender y seguir creciendo".

El contraste entre ambos conjuntos es evidente: mientras el Barça Femení busca consolidar su hegemonía y añadir otro título a un palmarés envidiable, el Athletic aspira a hacer historia en su estreno en la Supercopa, sin presión de resultados pasados pero con la ambición de plantar cara a las vigentes campeonas, que quieren citarse con el Real Madrid en la que sería la segunda final 'Clásica' en esta Supercopa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Torrejón, Paredes, Mapi León, Brugts; Serrajordi, Kika, Alexia; Vicky López, Pajor y Pina.

ATHLETIC CLUB: Nanclares; Elexpuru, Landaluze, Bibi, Benito; Vilariño, Zubieta, Gurtubay, Valero, Ortega; y Azkona.

--ÁRBITRA: Calvo Valentín (C. Madrileño).

--ESTADIO: Castalia (Castellón).

--HORA: 19.00/TDP y TV3.