El Atlético busca una reacción en su reencuentro con el Metropolitano

El argentino Julián Álvarez celebra un gol con el Atlético de Madrid ante el RCD Espanyol en La Liga EA Sports 2025-26. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Los de Simeone no pueden quedar más rezagados tras caer en Cornellà, y el Elche quiere hurgar en la herida y seguir con buenas sensaciones

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrenta este sábado (19.30 horas) al Elche CF en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, en el reencuentro del equipo con su afición y su estadio, y al que llegan necesitados de una reacción en forma de triunfo tras pinchar en su estreno, mientras el conjunto ilicitano debutó con empate y quieren confirmar sus buenas sensaciones para no irse de vacío del Metropolitano.

Los pupilos de Diego Pablo Simeone vuelven a su feudo este sábado después del tropiezo inesperado ante el RCD Espanyol (2-1) en su tercera visita seguida a Cornellà sin ganar. Por lo que necesitan una reacción inmediata para no perder paso demasiado pronto en la estela que ya marcan FC Barcelona y Real Madrid.

Y para olvidar su primera derrota en una jornada inaugural en 'Primera' desde la temporada 2009-10, regresan al abrigo del Metropolitano, donde solo han perdido ante el Barça en lo que va de 2025. Ahora, Simeone, en su decimoquinta temporada al frente del equipo, se enfrenta a una gran renovación de su plantilla tras una temporada por debajo de las expectativas, con el objetivo de encajar todas las piezas.

Aunque ya tiene el primer imprevisto en forma de lesión, con la baja de Álex Baena, el fichaje más ilusionante del verano, por un problema muscular. Así, Alex Sörloth, Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann compiten por ocupar su hueco, mientras Julián Álvarez, autor de un golazo de falta en Cornellà, seguirá siendo la referencia ofensiva, con Thiago Almada como el encargado de ser el pegamento entre la medular y el ataque.

En ese centro del campo, Johnny Cardoso ya se perfila como el '5' vital para sostener al equipo acompañado del canterano Pablo Barrios. Y la defensa, lo más importante en el equipo del 'Cholo', ya parece tener cuatro nombres claros: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri.

Hubo críticas a Simeone por los cambios ante el Espanyol, quitando a Julián Álvarez con empate en el marcador, en ese eterno debate sobre el estilo que siempre rodea al técnico argentino. Este curso, con futbolistas como Baena o Almada, además de goleadores como el ariete ex del Manchester City y Sörloth, el Atlético debe dar un paso adelante y no titubear, y el primer paso debe ser el Elche en el Metropolitano.

Precisamente, el conjunto ilicitano nunca ha ganado al Atleti como visitante en 29 visitas y ha perdido en las últimas 18. Aunque en el último enfrentamiento liguero entre ambos equipos, en la temporada 2022-23, el Elche se llevó la victoria por 0-1, pero lo más reciente es el 0-4 de los rojiblancos en la pasada Copa del Rey.

El Elche de Eder Sarabia sonrió en su estreno doméstico con un empate ante el Real Betis que llegó con algo de suspense. Los andaluces se adelantaron primero, pero se dejaron ir y los locales lo aprovecharon para empujar más y más ante un Martínez Valero repleto, que vibró con el tanto de Germán Valera para el 1-1. Un punto que dejó buen sabor de boca y buenas sensaciones con las que ahora viajan a la difícil plaza del Metropolitano.

Sarabia deberá decidir si continuar con su propuesta a base de mucho balón y arriesgar confiando en sus hombres más defensivos para parar a un ataque rojiblanco con mucho peligro. El técnico de Bilbao sigue teniendo las bajas de Yago Santiago y Adam Boayar, además de la duda de Josan Fernández, que ha entrenado con el grupo pero viene de una lesión en los isquiotibiales.

En cuanto al once, podría haber algunas novedades, como la entrada de Martim Neto por Ali Houary, además de un posible cambio de fichas en ataque, con hasta tres nombres -Álvaro Rodríguez, André Silva y Rafa Mir- para el puesto de '9'. Todo ello para darle continuidad con ese optimismo y asaltar un feudo fuerte, pero hurgando en la posible herida rojiblanca tras caer en la primera jornada.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Sörtloth y Julián Álvarez.

ELCHE CF: Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Pétrot; Febas, Aguado, Martim Neto; Valera, Álvaro Rodríguez y Mendoza.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 19.30/DAZN.