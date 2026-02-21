Atlético de Madrid - Espanyol: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibirá este sábado al RCD Espanyol de Barcelona en la jornada 25 de LaLiga EA Sports, un duelo en el Riyadh Air Metropolitano al que ambos conjuntos llegarán en plena racha de malos resultados, con los colchoneros mostrando su cara más irregular del curso y los pericos habiendo encadenado siete partidos sin ganar.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Carlos Romero; Dolan, Urko González, Lozano; Pere Milla y Roberto Fernández.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Espanyol de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 21 de febrero a las 21.00 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los pericos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.