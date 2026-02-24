El Atlético de Madrid, un habitual en los octavos de final de la Champions con Simeone al frente

El jugador del Atlético de Madrid Johnny Cardoso celebra su gol contra el Club Brujas. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se clasificó este martes para los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026 tras vencer 4-1 al Club Brujas en el Riyadh Air Metropolitano en el partido de vuelta de los 'playoffs' rompiendo así la igualdad saldada seis días antes en tierra belga (3-3) y donde Tottenham Hotspur o Liverpool aguardan en la que es decimotercera vez en la historia de la entidad rojiblanca --desde la nueva denominación de la competición--.

Los pupilos de Diego Pablo Simeone supieron sufrir para certificar su presencia entre los 16 mejores equipos de la máxima competición europea en una ronda que con el argentino en el banquillo tan solo no han estado presentes en dos ocasiones cuando la han competido --temporadas 2017-2018 y 2022-2023--. En esas ediciones, el club rojiblanco quedó apeado del torneo europeo en fase de grupos.

Así y a la espera de conocer su rival este próximo viernes, que será inglés, el Atlético de Madrid aguarda con esperanzas continuar quemando rondas en búsqueda de la tan ansiada final que se jugará a finales de mayo en Budapest (Hungría). Antes, en el horizonte asoma la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre del próximo martes 3 de marzo ante el FC Barcelona (21.00 horas) donde defiende la amplia ventaja cosechada en el Metropolitano (4-0).

Pero para seguir soñando con un final de temporada idílico donde se toque metal después de cinco campañas penando por el desierto, los de Simeone deben dejar de lado la irregularidad que tanto lastra al equipo en las últimas semanas. Desde que comenzó el nuevo año, el Atlético de Madrid no ha logrado encadenar tres victorias seguidas que den estabilidad y confianza a un equipo que a comienzos de curso aspiraba a todo.

Además, la fragilidad defensiva es otro de los retos por delante para los madrileños que no han dejado su portería a cero en la Champions League en ninguno de los diez enfrentamientos disputados hasta la fecha con 19 tantos en contra alcanzando un nuevo récord negativo para la historia de la entidad en la competición europea.