Atlético de Madrid - Real Oviedo: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado al Real Oviedo en la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26 en un duelo al que los rojiblancos llegan con la moral alta tras la victoria 'in extremis' en la Liga de Campeones y alargar una racha de victorias en casa que tratará de mantener ante un equipo carbayón, último, que encadena ya seis jornadas sin ganar.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Lenglet, Giménez, Pubill; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann y Julián Álvarez.

Real Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Colombatto, Dendoncker; Hassan, Cazorla, Viñas; y Rondón.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Oviedo de la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 28 de noviembre a las 21.00 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los colchoneros y los carbayones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.