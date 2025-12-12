Atlético de Madrid - Valencia: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado al Valencia CF, en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, un duelo al que los rojiblancos tratarán de reconducir su rumbo en la competición doméstica enmendando las dos derrotas ligueras a costa de los valencianistas que encadenan cuatro partidos sin perder pero con la mirada puesta en los puestos de descenso.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Sorloth y Julián Álvarez.

Valencia: Agirrezabala; Correia, Foulquier, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Almeida, Pepelu; Diego López y Hugo Duro.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Valencia de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 13 de diciembre a las 14.00 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los colchoneros y los che se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.