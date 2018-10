Un Atlético muy canterano compite de tú a tú contra el Arsenal

Actualizado 26/07/2018 16:20:23 CET

El Atlético de Madrid firmó un empate a un gol ante el Arsenal inglés en su primer partido de pretemporada disputado este jueves y correspondiente a la International Champions Cup, donde Diego Pablo Simeone contó con muchos canteranos e hizo debutar a Rodri Hernández y Antonio Adán.

La primera toma de contacto del conjunto rojiblanco, aún sin sus mundialistas y a casi tres semanas de jugarse la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, dejó como notas destacadas, además de los dos mencionados debuts, las paradas de Jan Oblak o el acierto de Luciano Vietto, autor del gol, en un partido típico de pretemporada donde los de Unai Emery fueron superiores en la primera mitad.

El 'Cholo' dispuso en su primer once caras nuevas de muchos canteranos como Olabe, Joaquín o Montero, junto a jugadores como Vietto o Gameiro, que tendrían su futuro lejos del club, y teóricos titulares como Oblak, Juanfran, Thomas, Rodri o Correa. Por su parte, su rival contó con más titulares en su once, con la dupla atacante formada por Lacazette y Aubameyang y alguna apuesta de futuro como el centrocampista Guendouzi, ya que tiene más cercano el inicio de la Premier y en busca de tomarse la revancha de la eliminación del año pasado en la Liga Europa. Özil, centro de la polémica estos días tras su adiós a la selección alemana, no participó.

Ante la ausencia de otras figuras, se erigió la del portero esloveno, que amargó el partido a Lacazette, al que detuvo hasta en tres ocasiones para evitar que el Arsenal marcase. Pese al dominio 'gunner', fue el Atlético el que se adelantó en el tramo final de la primera parte, con un buen cabezazo con el que supo controlar un fuerte pase de Correa.

La segunda parte trajo los habituales cambio en ambas filas que rompieron el ritmo del partido y permitieron que los rojiblancos estuviesen más cómodos. Aún así, el Arsenal logró empatar nada más reaundarse el choque tras un buen disparo de Smith Rowe que se coló por la escuadra y ante el que nada pudo hacer Adán.

El Atlético pudo volver a ponerse por delante con una doble oportunidad, pero fue desbaratada con una parada de Petr Cech y un remate posterior de Rodri que marchó por encima de la portería. El equipo del 'Cholo' comenzaba a coger ritmo de juego encadenando varios saques de esquina consecutivos y estableciendo un juego combinativo con la presencia de más jóvenes como Aitor, Borja, Carlos Isaac, Mollejo, Mikel Carro, Solano y Tachi.

De todos modos, con Emery también dando minutos a todos, el marcador ya no se pudo movió y la tanda de penaltis para posibles desempates, con protagonismo abosluto para Adán con tres paradas y uno anotado, dio el triunfo a los rojiblancos que se medirán el próximo lunes al PSG francés.