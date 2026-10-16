Archivo - Javi Puado junto a Marcos Llorente y Giuliano Simeone en el RCDE Espanyol-Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Atlético quiere seguir al alza

El conjunto colchonero busca continuar creciendo en su visita a un dubitativo Espanyol

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid intentará seguir con su buen momento de juego y de resultados en su visita de este sábado (14.00 horas) a un RCD Espanyol que no consigue arrancar en este primer tramo de temporada y frente al que tratará de sumar tres puntos que le acerquen a la cabeza de LaLiga EA Sports 2026-2027.

El equipo rojiblanco parece que está dejando atrás su irregular comienzo de campaña y que poco a poco se va asentando en su juego y también en una mayor solidez. La victoria en la Liga de Campeones ante el Manchester United inglés (2-0) en el Riyadh Air Metropolitano del pasado martes pareció confirmarlo y ahora busca otro paso adelante en un RCDE Stadium que se le ha atragantado en sus últimas visitas.

Los de Diego Pablo Simeone encadenaron ante los 'Diablos Rojos' su quinto triunfo consecutivo y ahora van a la caza del sexto para ponerse provisionalmente a dos del líder FC Barcelona, que juega horas después ante el Real Betis, tercer clasificado empatado a puntos con los colchoneros. El triunfo le serviría para defender esa segunda plaza y seguir igualmente por delante del Real Madrid, al que aventaja en un punto.

El Atlético está al alza y buena prueba de ello es que está logrando tener una mayor solidez defensiva que volverá a poner a prueba a domicilio, una faceta que este año, salvo los casos de Anfield y San Mamés, no se le está atragantando tanto como antaño, con triunfos en sus otras tres salidas ligueras, la última, eso sí, sufrida ante el Deportivo Alavés el pasado fin de semana.

En Vitoria, le salvó ante un rival con diez jugadores casi toda la segunda parte un tanto del defensa argentino Cristian Romero, una de las incorporaciones que está ayudando a fortalecer la faceta atrás de un equipo que podría apostar por alguna rotación para batir al Espanyol ante su público ya que el martes que viene volverá a tener jornada de Champions, con duro desplazamiento a Stuttgart (Alemania).

Simeone no podrá contar ni con Johnny Cardoso, que no entrenó los últimos días por una indisposición y que estaba a buen nivel, ni con el capitán Koke Resurrección, ausente ante el United por el fallecimiento de su madre y sufre una lesión muscular. Esto reduce su margen de maniobra para realizar rotaciones en el medio donde podría producirse la entrada del danés Morten Hjulmand, que ha perdido protagonismo en los últimos choques, junto a un Pablo Barrios cuya vuelta ha sido clave en la mejora futbolística del conjunto madrileño, con opciones también para el polivalente Marcos Llorente.

El campeón del mundo fue lateral derecho el pasado martes en Champions y podría dejar su sitio a Marc Pubill en una zaga donde podría haber otras rotaciones con la entrada de Robin Le Normand, titular el pasado sábado en Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés.

Arriba, Simeone tiene que decidir si mantiene titular a Julián Álvarez o si apuesta por Jonathan David o Alexander Sorloth, y su configuración de los costados donde Álex Baena, otro jugador que está siendo clave en este buen tramo, y Giuliano Simeone acumulan muchos minutos y podrían ser relevados por Ademola Lookman y Kang-in Lee, o incluso el propio Llorente en el caso del argentino.

EL ESPANYOL, CON UN PUNTO DE LOS ÚLTIMOS NUEVE

Enfrente, un RCD Espanyol que no ha empezado la campaña demasiado regular y que suma únicamente ocho puntos y sólo dos victorias, pero que espera volver a frenar al Atlético en un RCDE Stadium donde su rival no le derrota desde septiembre de 2021.

El momento del conjunto blanquiazul es un tanto opuesto al del colchonero ya que acumula tres jornadas sin conocer la victoria con sólo un sumado, el de la pasada jornada en La Rosaleda de Málaga donde se le escapó la victoria en el último suspiro. En casa, de momento, ya ha dejado escapar puntos ante el Real Madrid y el Elche CF, ambos con derrota, y ante el Sevilla FC.

Los 'pericos' intentarán hacer daño en ataque con las amenazas del goleador Roberto Fernández y el extremo Bryan Zaragoza, mientras que el técnico Manolo González debe decidir quién ocupará la portería después de que Ángel Fortuño sustituyese de forma un tanto sorpresiva a Marko Dmitrovic.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Fortuño; El Hilali, Riedel, Cabrera, Hartman; Hernández, Expósito, Lozano; Dolan, Fernández y Zaragoza.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Lee, Hjulmand, Barrios, Lookman; Baena y David.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

--ESTADIO: RCDE Stadium.

--HORA: 14.00/DAZN.