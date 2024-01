El Atlético recupera la sonrisa a domicilio

El conjunto colchonero saca el máximo partido a un cabezazo de Morata para batir con trabajo (0-1) al Granada y volver a la cuarta plaza



MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid volvió a ganar lejos del Cívitas Metropolitano tres meses después en LaLiga EA Sports 2023-2024 después de imponerse este lunes por un ajustado y trabajado 0-1 al necesitado Granada, gracias a un gol de Álvaro Morata al inicio de la segunda mitad y que le permitió recuperar la cuarta plaza de la tabla.

El equipo colchonero había perdido en sus últimas cuatro salidas ligueras y rompió esta dinámica negativa a domicilio para llegar más tranquilo al importante duelo de cuartos de la Copa del Rey del jueves ante el Sevilla. No firmó un gran partido como en el último derbi, pero encontró el gol cuando más lo buscó y cuando Diego Pablo Simeone había metido cambios para la mejoría de un equipo, hasta entonces poco cómodo ante un rival que sigue penúltimo y que no aprovechó los fallos de sus rivales directos por la salvación.

El 'Cholo' apostó por refrescar su once tras el esfuerzo del derbi, sobre todo en el mediocampo, donde dio descanso a Koke y De Paul para meter a Barrios y adelantar a Llorente, además de meter a Riquelme por Lino en el carril izquierdo y a Savic en defensa por Giménez. Los cambios no tuvieron el efecto deseado en un equipo que no logró cogerle el pulso al choque ante la intensidad que le propuso el Granada.

El conjunto nazarí trató de meterle ritmo al choque apoyado en el trabajo de Boyé y la velocidad de Bryan Zaragoza, pero le faltó mucha más lucidez en los metros decisivos para haber hecho más daño a un Atlético que no encontró a Griezmann ni que tampoco una buena conexión entre su novedoso centro del campo por lo que Batalla estuvo 'tranquilo'.

Un disparo de Boyé demasiado desviado y un buen cruce de Witsel ante Uzuni fueron las mejores amenazas de los locales, mientras que el Atlético tampoco amenazó demasiado, más allá de un disparo de Riquelme, ya a la media hora, y un cabezazo de Morata. Otro disparo desde fuera del área de Gumbau cerró una primera parte intensa, pero con poco brillo.

EL ATLÉTICO ACELERA

El 'Cholo' no tardó demasiado en buscar la mejora de los suyos y metió de inicio a De Paul y Lino, además de aleccionarles de meter una marcha más. La respuesta colchonera fue instantánea y el partido se reanudó con solo una dirección, la de la portería de Batalla, firme para repeler el potente disparo, algo centrado, de Lino.

El Atlético dominaba por fin a un Granada que sufría y no podía salir de su campo, salvo una remate excesivamente cruzado de Boyé. El ímpetu colchonero tuvo premio pronto gracias a un certero cabezazo de Morata tras un preciso centro de un Griezmann más protagonista. El decimotercer gol liguero del delantero madrileño tuvo suspense tras una larga revisión del VAR, que minutos después no dio validez a otro gran cabezazo de Saúl y que había sido anulado previamente por Martínez Munuera.

Sin embargo, el Atlético fue perdiendo efervescencia, quizá pagando algo el esfuerzo del pasado jueves y eso dio algo de aire a los del 'Cacique' Medina, a los que les seguía faltando lucidez ofensiva, pero que tiraron al menos de ganas y el aliento de la grada del Nuevo Los Cármenes para buscar el empate.

Simeone intentó aplacar los ánimos nazaríes con la entrada de Koke, pero el Granada apretó y pudo encontrar el gol, con Witsel sacando bajo palos el remate de Bruno Méndez y el posterior disparo de Villar marchándose cerca del palo. Los visitantes no encontraron un contragolpe letal, pero resistieron el intento final con más corazón que cabeza del equipo granadino.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GRANADA, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

GRANADA: Batalla; Ricard (Puertas, min.85), Méndez, Miquel, Neva; Ruiz, Gumbau (Melendo, min.80), Villar; Uzuni (Arezzo, min.67), Boyé y Zaragoza (Callejón, min.80).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Riquelme (Lino, min.46); Llorente (De Paul, min.46), Barrios (Giménez, min.80), Saúl (Koke, min.76); Griezmann y Morata (Correa, min.76).

--GOLES.

0-1, minuto 54. Morata.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Boyé (min.75), Batalla (min.95) y al técnico Alexander Medina (min.96), por el Granada, y a Saúl (min.72) y Savic (min.75), por el Atlético.

--ESTADIO: Nuevo Los Cármenes.