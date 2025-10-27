Giuliano Simeone celebra el 0-1 en el Real Betis-Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports 25-26 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

El Atlético sonríe por fin a domicilio

El equipo colchonero hace valer los goles de Simeone y Baena al inicio y final de la primera parte ante un voluntarios Betis

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid rompió por fin su mala dinámica a domicilio y lo hizo con una valiosa victoria este lunes ante el Real Betis al que batió por 0-2 en el Estadio de La Cartuja en un partido donde aprovechó un tempranero gol y otro tardío en los primeros 45 minutos para volver a la cuarta plaza y no desenganchares más de la cabeza de LaLiga EA Sports.

El conjunto colchonero olvidó sus dudas como visitante, con dos caras en cada acto, y lamió su herida del Emirates Stadium, ayudado fundamentalmente por adelantarse en el marcador al inicio del choque por medio de Giuliano Simeone y de asestar otro golpe con Álex Baena al filo del descanso a su rival, que llevó casi siempre la iniciativa y que gozó de ocasiones principalmente tras el descanso, aunque Jan Oblak se mostró seguro para mantener a los suyos a ocho puntos del Real Madrid.

La Cartuja ofreció un partido con ritmo desde el pitido inicial, donde lo único que no acompañó fue el estado del terreno de juego. Arrancó mejor el Atlético que, fiel a su norma de esta campaña en Liga, se adelantó en el marcador como había hecho en los anteriores nueve partidos, aunque en este caso con éxito final.

Tras un aviso propiciado por Simeone, con un centro al que no llegó por poco Julián Álvarez, a renglón seguido el hijo del 'Cholo', el mejor en los primeros 45 minutos, 'cazó' un rechace fuera del área con su izquierda para batir a Pau López a los tres minutos. El 0-1 animó a los colchoneros, que supieron salir con rápidas combinaciones ante la presión un tanto desajustada de los verdiblacos y que gozaron de otra oportunidad para hacer el 0-2, pero el guardameta local metió una buena mano a Nico González.

Sin embargo, los locales fueron ajustando sus mecanismos y empezaron a tomar el control del partido. Fueron ambiciosos y presionaron muy arriba, lo que provocó que el Atlético se sintiese más incómodo y dejando cada vez más aislado a una 'Araña', bien controlada por Natan y Bartra. El Betis echaba de menos una mayor participación de Antony, siempre con ayudas para no poder desbordar, mientras que por el otro lado Ez Abde lo intentaba, tampoco sin demasiada suerte.

El extremo marroquí fue el protagonista de la mejor oportunidad bética en los primeros 45 minutos, con un disparo, tras buena dejada del 'Cucho' Hernández, y gran mano de Jan Oblak. Los de Simeone no conseguían coger aire, con Koke y Pablo Barrios sin poder hacerse con la pelota, y todo pasaba por las poderosas cabalgadas del hijo del técnico. En una de ellas, dejó un balón franco que Julián Álvarez desperdició de forma inusual.

El choque se encaminaba ya hacia el descanso cuando los visitantes golpearon de forma anímica en otro contragolpe, esta vez conducido por 'La Araña'. El balón se paseó por el área y lo recogió Álex Baena que no perdonó la poca amenaza de Natan para amagarle y colocarse el balón para dibujar un estético disparo lejos del alcance de Pau López.

EL BETIS DOMINA SIN ÉXITO LA SEGUNDA PARTE

Pellegrini movió ficha en los vestuarios y metió a Gio Lo Celso para tratar de hacer más daño para una segunda mitad en la que, de nuevo, empezó mejor el equipo madrileño, con Nico González desaprovechando una prometedora acción. Poco a poco, el Betis, apoyado en su cambio, fue tomando otra vez el mando a la vez que más riesgos en busca del gol que le devolviese las posibilidades de arañar algo positivo.

Lo Celso disparó demasiado centrado una buena dejada de Antony y posteriormente envió un buen pase en profundidad a Abde que tampoco pudo superar a Oblak en un remate un tanto forzado. Más cerca estuvo el extremo en una potente falta directa que se estrelló en el larguero y el centrocampista argentino tampoco pudo con el portero esloveno en un potente disparo cruzado dentro del área y en buena posición.

El Atlético esperaba su oportunidad al contragolpe ya con cambios introducidos por el 'Cholo', uno por obligación, el de Connor Gallagher por la lesión de Barrios, y los de Antoine Griezmann, para enfriar el partido, y Alexander Sorloth por un Baena de más a menos y un poco protagonista Julián Álvarez. Pellegrini refrescó sus laterales y buscó el gol con Cedric Bakambu.

El delantero tampoco pudo sobrepasar a un Oblak rápido en su salida en lo que fue la mejor ocasión de un Betis sin fuelle ofensivo en el tramo final del encuentro y que ve rota su racha de ocho partidos sin perder, quedándose por segundo choque consecutivo sin marcar después de no marcar ante el Genk en Liga Europa y de haberlo hecho en 32 de forma seguida.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Pau López; Bellerín (Ruibal, min.69), Bartra, Natan, Rodriguez (Firpo, min.69); Roca (Lo Celso, min.46), Amrabat; Antony, Fornals (Deossa, min.76), Abde; y Hernández (Bakambu, min.76).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Barrios (Gallagher, min.55), Koke (Almada, min.82); Simeone (Molina, min.82), Baena (Griezmann, min.60), González; y Álvarez (Sorloth, min.60).

--GOLES.

0-1, minuto 3. Simeone.

0-2, minuto 45+1. Baena.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Lo Celso (min.85) y Amrabat (min.91), por el Betis, y a Nico González (min.84), por el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: La Cartuja. 57.537 espectadores.