Bale dice que tiene "un montón de ofertas" pero está "centrado en Ucrania"

CARDIFF, 4 Jun. (DPA/EP) -

El jugador galés Gareth Bale asegura que tiene "un montón de ofertas" para la próxima temporada después de confirmar su adiós al Real Madrid esta semana, pero se negó a hablar sobre su futuro porque dice estar "centrado en Ucrania", en relación al choque que disputan este domingo con un billete en juego para Qatar 2022.

Bale indicó que su futuro no depende del resultado de la final de los play-offs de Gales contra Ucrania y afirmó que solo piensa en este encuentro. "¿Un choque vital para mi futuro? No, necesariamente no. Como dije antes, no estoy concentrando en lo que está por venir en el futuro", comentó en rueda de prensa.

"Tenemos un partido muy importante y todo mi enfoque está ahí puesto. Realmente no necesito pensar o preocuparme por nada más. No tengo otras preocupaciones", añadió el galés, que llegó al Real Madrid en 2013 procedente del Tottenham y dijo adiós esta semana al club blanco tras conquistar la Liga de Campeones y 9 temporadas.

El atacante de Cardiff, que fue el jugador más caro del mundo cuando fichó por los merengues, ya ha sido relacionado con los 'Spurs', donde pasó la campaña 2020-21 cedido, así como al club local Cardiff City, mientras que también se ha sugerido que podría retirarse si Gales no se clasifica para el Mundial de Catar.

Sin embargo, Bale insistió en que el resultado del choque del domingo en el Cardiff City Stadium no influirá en su decisión sobre qué hacer la próxima temporada. Además, el internacional dijo que tenía "un montón de ofertas" para el curso venidero.

Restringido a solo siete apariciones en todas las competiciones para el Madrid esta temporada, Bale también se perdió el choque de la Liga de Naciones de Gales contra Polonia el miércoles. Sin embargo, el delantero talismán para los suyos dijo que está en forma y listo para el partido contra Ucrania.

En otras cuestiones, Bale dijo que no se disculparía con Ucrania si Gales los supera para clasificarse para su primer Mundial desde 1958. Millones de ucranianos han sido desplazados y miles se marcharon defendiendo su patria después de que Rusia invadiera el país en marzo. "Por horrible que suene, no. Como es un partido de fútbol y es un torneo al que también queremos llegar".

"Todos en el mundo sienten por Ucrania. Es el deporte que une a todos. Entendemos lo que hará por Ucrania, pero queremos llegar a la Copa del Mundo", finalizó Bale ante los medios.