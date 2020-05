Bale: "Puedes jugar increíble, pero no marcar en cinco partidos y todos creen que pasas un momento terrible"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale, cree que en la actualidad es la cantidad de goles lo que marca a algunos futbolistas más allá de que firmen grandes actuaciones, y también defendió su pasión por el golf, un deporte que le sirve para relajarse "de cualquier cosa negativa" y sentirse "más fresco y preparado" para un partido.

"Lo que pasa ahora con el fútbol es que todo se basa en los resultados, ese es el problema. Puedes jugar increíblemente, pero no marcar en cinco partidos y todos dicen: 'Está atravesando un momento terrible'", expresó Bale en el podcast de Erik Anders Lang.

El de Cardiff sabe que a los aficionados "les gustan los goles, las asistencias, las cosas asombrosas". "Y a veces eso no siempre sucede. He podido jugar horrible, pero he marcado dos goles, y todos dicen que hice un gran partido", advirtió.

"La gente puede tener sus propias opiniones, pero mientras que sepa que he hecho todo lo posible y que he jugado tan bien como puedo, entonces ya estoy feliz", confesó el extremo internacional.

Por otro lado, fue preguntado por su pasión por el golf y lo poco que parece gustarle a la afición madridista. "Mucha gente tiene problemas conmigo porque juegue al golf, no sé cuál es la razón. He hablado con médicos y todos están de acuerdo con que lo haga", remarcó Bale.

Por ello, lamentó que los medios de comunicación tenga "la percepción" de que jugar al golf "no es bueno" para él. "Sé que Stephen Curry juega quizás en la mañana de un partido y aquí, si juego dos días antes de un partido, es cómo '¿Qué está haciendo?'", afirmó.

"Simplemente me gusta salir a jugar, pensando que tengo 18 hoyos por

delante. "Puedes alejarte del fútbol, de cualquier cosa negativa que esté sucediendo y recuperar tu mente, y al día siguiente te sientes un poco más fresco y listo para concentrarte y sentirte mejor con el fútbol nuevamente", sentenció el británico.