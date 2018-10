Baptistao: "Rubi nos pide trabajo y que disfrutemos"

Publicado 24/08/2018 14:35:17 CET

BARCELONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista hispano-brasileño del RCD Espanyol Leo Baptistao ha afirmado este viernes que el técnico del equipo perico le pide al equipo trabajo y sobre todo que disfruten dentro del campo, en la previa de la segunda jornada de liga que jugarán este domingo a las 18.15 contra el Valencia CF en el RCDE Stadium.

"Rubi nos pide amplitud de campo mucho trabajo y que disfrutemos. Nos da cierta libertad de movimientos para jugar por fuera y por dentro, mucha libertad y trabajo", afirmó el jugador en rueda de prensa.

El jugador hizo balance sobre la temporada pasada y valoró positivamente el hecho de jugar tan pronto contra un equipo de nivel como el Valencia. "Creo que al final la hemos terminado bien y ya la dejamos atrás. Queremos mirar hacia el futuro. El Valencia es un gran equipo y para nosotros es bueno pillarles ahora al principio de temporada ya que los equipos están teniendo que ordenarse y no tienen las ideas claras. Y además en nuestro campo delante de nuestra afición", señaló.

Preguntado sobre su posición dentro del campo, Baptistao destacó que se encuentra "cómodo" jugando en banda derecha, pero que jugará "donde sea". "La verdad es que me encuentro muy cómodo en el equipo. Tenemos una plantilla muy bonita para hacer algo grande este año. Sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas y que esto acaba de empezar. Me siento cómodo jugando donde sea. El año pasado tuve minutos en banda derecha y me encontré comodísimo", manifestó.

El atacante valoró el partido contra el Valencia como un choque en el que predominará el orden y serán los pequeños detalles los que decidan el resultado final. "Creo que será un partido con dos equipos muy ordenados. Habrá máximo respeto entre los dos equipos y algunas jugadas puntuales marcarán el partido. El que salga más intenso ganará", declaró.

Sobre la cesión de Álvaro Vázquez al Zaragoza, valoró la calidad del delantero y también la confianza del club en la plantilla de este año. "Tenemos buena plantilla y es decisión del club y del míster. Álvaro Vázquez es una gran futbolista y estamos muy contentos por él", señaló.

Por último, preguntado sobre la posibilidad de que la Liga haya decidido que algunos partidos se disputen en Estados Unidos, Baptistao rehusó hacer declaraciones y se remitió a las declaraciones realizadas por el Presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles David Aganzo. "Tenemos un portavoz que es David Aganzo y él ha hecho el comunicado que tenía que hacer", concluyó.