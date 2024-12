Baraja se despide del valencianismo: "Cumplí uno de mis sueños profesionales"

Archivo - El ex entrenador del Valencia CF Rubén Baraja.

Archivo - El ex entrenador del Valencia CF Rubén Baraja. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex técnico del Valencia CF, Rubén Baraja, se ha despedido este lunes de la afición valencianista con un mensaje en redes sociales en el ha confesado que entrenar al equipo ché era uno de sus "sueños profesionales" y que desde "el primer día hasta el último" se ha "dejado el alma" ayudando al equipo.

"Gracias por la confianza puesta en mí para cumplir uno de mis sueños profesionales, entrenar a mi Valencia CF. Han sido casi dos años muy intensos en que hemos compartido muchas emociones, alegrías y también frustraciones. Desde el primer día hasta el último he dado lo mejor de mi, me he dejado el alma para ayudar al Valencia CF a superar esta difícil situación", señaló el técnico vallisoletano, cesado este lunes como entrenador del Valencia, en su cuenta de 'Instagram'.

Baraja quiso "recalcar" el "cariño del valencianismo" y su deseo y "total convicción" de que esta plantilla "logre alcanzar el objetivo". "En mi corazón ha estado, está y estará siempre el Valencia CF y, pese a que es un momento triste, esta etapa ha sido un privilegio y un orgullo. Hui més que mai, AMUNT Valencia!", concluye el mensaje.