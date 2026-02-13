El Barça abrirá una nueva Barça Academy en Mongolia y alcanza las 30 en el mundo

Archivo - Proyecto de 'Barça Experiencie' en Kirguistán - FCB - Archivo

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona abrirá una nueva Barça Academy en Mongolia, que estará ubicada en la capital, Ulaanbaatar, y que se convertirá en la undécima academia del club en la región Asia-Pacífico (APAC) y la trigésima en todo el mundo, según informó este viernes la entidad blaugrana.

Este nuevo proyecto se suma a la expansión internacional del modelo formativo azulgrana y dará continuidad al primer campus de fútbol organizado por el club en el país, celebrado en el verano de 2024. Con esta incorporación, el Barça cuenta actualmente con 30 academias repartidas globalmente, de las cuales 11 están en Asia-Pacífico, 10 en América y 9 en Europa y Oriente Medio.

Las actividades deportivas de la Barça Academy Mongolia está previsto que arranquen el próximo mes de marzo y presentará una particularidad respecto a otras sedes internacionales: dispondrá de dos instalaciones deportivas, una para verano y otra para invierno, con el objetivo de garantizar la práctica continuada del fútbol durante todo el año en Ulaanbaatar, considerada la capital más fría del mundo.

La Barça Academy es el modelo oficial de escuela de fútbol del FC Barcelona dirigido a niños y niñas y tiene como objetivo la formación integral de sus alumnos.

A través de una metodología propia, basada en el estilo de juego creativo y ofensivo que caracteriza al club desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, la entidad exporta su filosofía y valores -respeto, humildad, esfuerzo, ambición y trabajo en equipo- con resultados consolidados a nivel internacional.