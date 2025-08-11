El Barça afronta una "semana intensa" para poder inscribir a los fichajes y renovados

Archivo - El presidente del FC Barcelona Joan Laporta - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Joan Laporta: "Está todo bastante avanzado para cerrar operaciones que nos darían el margen necesario"

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este lunes que el club blaugrana va a vivir una "semana intensa" en la que espera cerrar varias operaciones clave que permitan inscribir a los jugadores aún no registrados, en el marco del 'fair play' financiero de LaLiga, además de celebrar que el portero y capitán Marc-André ter Stegen finalmente haya firmado el informe médico que permitiría ayudar a la inscripción de Joan Garcia.

"Esta semana será intensa, porque está todo bastante avanzado para cerrar determinadas operaciones que nos darían el margen necesario para inscribir a (Marcus) Rashford, Gerard Martín, Roony (Bardghji) y 'Teck' (Wojciech Szczesny)", declaró Laporta a los medios oficiales del club este lunes.

La dirección deportiva trabaja para inscribir al portero Joan Garcia, posibilidad que depende de la evolución médica de Marc-André ter Stegen, actualmente lesionado tras operarse de nuevo la espalda y a la espera del informe médico que dé por bueno el Comité de LaLiga. "A ver qué dice el comité médico respecto a la duración de su lesión, pero quizá podamos aprovechar parte de su salario para registrar a Joan García", explicó el dirigente azulgrana.

El presidente añadió que también está en marcha la inscripción del canterano Gerard Martín, que ha renovado y que al ser mayor de 23 años ya no puede tener ficha del filial, en el marco de una estrategia económica para ajustar salarios y liberar espacio dentro de los límites que impone LaLiga.

Laporta recordó que este tipo de situaciones son habituales en el club y puso ejemplos históricos: "Esto siempre ha pasado. Hoy pensaba en los tiempos de Heredia, de Sotil, incluso cuando Johan Cruyff llegó, y ya había comenzado la temporada. Siempre hay casos así".

Sobre el control financiero, el presidente señaló que el club está actuando dentro del marco legal. "Con el 'fair play' y los límites salariales, hay una serie de normas que interpretamos como creemos que deben interpretarse, siempre de forma consensuada con LaLiga", subrayó.

En otro orden, valoró positivamente el papel de Marc-André ter Stegen como capitán tras sus palabras ante la afición en la presentación del equipo en el Trofeu Joan Gamper. "La gente lo ha agradecido. El barcelonismo necesitaba escuchar a su capitán y que se resolviera el conflicto que, por diversas circunstancias, se había producido. Marc-André ha hecho lo que debía, ha sido sincero y claro con su posición", expresó.

Finalmente, Laporta se mostró confiado en las opciones del equipo esta temporada. "Vamos a competir al máximo en todas las competiciones, y creo que seremos candidatos a ganarlas. Espero conseguir los mayores éxitos posibles. El equipo está muy sólido, muy unido, y hay jugadores de gran talento. Estoy convencido de que viviremos momentos inolvidables", auguró.