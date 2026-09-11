El Barça-Atlético marca la tercera jornada de la Liga F Moeve

Archivo - Sydney Schertenleib y Synne Jensen pelean por un balón en el FC Barcelona-Atlético de Madrid de la Liga F Moeve 25-26- Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El duelo en el Estadio Johan Cruyff entre el FC Barcelona Femení y el Atlético de Madrid es el más atractivo de la tercera jornada de la Liga F Moeve 2026-2027 en la que el Real Madrid intentará volver a la senda de la victoria en Riazor y el Athletic Club y el Madrid CFF seguir con su pleno de puntos.

El actual campeón tendrá su primer buen examen de la temporada cuando se enfrente a un conjunto rojiblanco que siempre suele competir en este tipo de encuentros, aunque se antoja complicado que pueda sorprender a las blaugranas ante su público.El equipo que entrena Pere Romeu ha comenzado además, como es habitual, arrollador la campaña y aparte de los seis puntos conquistados ante el Costa Adeje Tenerife y el Sevilla FC, ya atesora nueve goles anotados por ninguno encajado.

Por su parte, el Atlético afrontará su segundo partido de máxima exigencia en esta Liga F Moeve tras haberse estrenado en el Alfredo di Stéfano con derrota ante el Real Madrid por 3-2. La pasada jornada sufrió para batir al Deportivo Alavés con un gol postrero de una Synne Jensen que ha empezado acertado y que ha hecho los tres goles de las colchoneras, que no podrán contar con la sancionada Gio Garbelini para un choque que podría traer el esperado debut de Jenni Hermoso ante uno de sus exequipos.

Por su parte, los otros dos equipos que como el FC Barcelona han sumado los seis puntos, el Athletic Club y el Madrid CFF, intentarán dar continuidad a su buen inicio con su tercera victoria ante el RCD Espanyol, que está aún sin sumar, y el Sevilla FC, sus respectivos visitantes a Lezama y al Fernando Torres.

Además, el Real Madrid buscará no ceder más terreno con el podio de la clasificación tras su inesperado empate sin goles en casa ante la SD Eibar, donde el equipo no tuvo mucha puntería y le costó generar en muchas ocasiones ante su encerrado y ordenado rival.

La siguiente parada para las madridistas será el Estadio ABANCA Riazor donde se abre este viernes la jornada y donde las espera un Deportivo que suma un punto y que buscará sorprender a un rival que volverá a jugar sin la delantera sueca Felicia Schroder, que cumple su segundo partido de sanción tras su roja en el derbi y cuya ausencia ya mermó un tanto el ataque del equipo de Pau Quesada el pasado domingo.

El fin de semana también dejará un duelo entre la Real Sociedad y el Costa Adeje Tenerife, dos equipos que el año pasado estuvieron en los puestos altos, pero que no han empezado nada bien, sobre todo el guipuzcoano que arrastra cuatro derrotas seguidas tras perder el pasado lunes en Granada. Enfrente, el tinerfeño, que sólo suma un punto y que todavía no ha hecho un gol.

Tampoco ha estrenado su casillero de puntos el recién ascendido Valencia CF, que tratará de hacerlo en su visita a un rival directo por la permanencia como el Logroño United, mientras que el otro nuevo, el Deportivo Alavés intentará hacerse fuerte en casa ante el Granada CF. El duelo entre el animado Eibar y el FC Badalona Women completa la jornada.