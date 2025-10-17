El Barça confía en Lamine Yamal para ganar un derbi descafeinado

Las bajas marcan un Barça-Girona al que los de Míchel llegan aliviados

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado (16.15 horas) al Girona FC en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en el encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que equipo blaugrana buscará volver a la senda del triunfo tras sumar dos derrotas consecutivas, la última de ellas sin un Lamine Yamal que está de vuelta tras superar sus molestias en el pubis en un derbi que, por las bajas en ambos bandos, estará descafeinado.

Los de Hansi Flick se fueron al parón de selecciones después de una semana para olvidar, en la que perdieron en el descuento frente al PSG (1-2) en la Champions y fueron muy superados por el Sevilla (4-1). Esta derrota en el Ramón Sánchez-Pizjuán dejó al conjunto del técnico alemán sin el liderato en LaLiga EA Sports y con muy malas sensaciones, las cuales esperan empezar a revertir en este derbi catalán.

Con el objetivo de lograrlo, Flick podrá volver a contar con Lamine Yamal, quien ya está recuperado de sus molestias en el pubis y que ha podido entrenar toda la semana con el grupo. También está de vuelta Fermín López, que todo apunta que será titular tras confirmarse una nueva lesión muscular de Dani Olmo, uno de los damnificados por el virus FIFA que ha atizado y bien al vestuario 'culer'.

El centrocampista catalán se lesionó el pasado viernes en un entrenamiento con la selección española, sumándose a la larga lista que hay en la enfermería blaugrana. En ella también aparecen Robert Lewandowski y Ferran Torres, ambos lesionados en el parón de selecciones y que dejan a Hansi Flick con muy pocas opciones en ataque.

Ante las bajas de Lewandowski y Ferran, Marcus Rashford será el delantero centro en el once del Barça para medirse al Girona, que necesita el triunfo para salir de la zona de descenso. El conjunto de Míchel Sánchez viene de lograr el primer triunfo de la temporada frente al Valencia CF (2-1) y coge así un poco de aire tras un inicio de curso realmente negativo.

Después de perder cuatro de los cinco primeros encuentros, aparecieron muchos rumores sobre la figura del técnico madrileño, quien expresó en varias ocasiones sus dudas sobre el compromiso de sus futbolistas. Sin embargo, desde la contundente derrota frente al Levante UD (0-4) en Montilivi, el Girona ha conseguido una victoria y dos empates, uno de ellos de mucho mérito frente al Athletic Club (1-1) en San Mamés.

Al igual que el Barça, el Girona visita Montjuïc con muchas bajas. Míchel cuenta con hasta siete bajas confirmadas, entre la que destaca la de Azzedine Ounahi. El centrocampista sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda duelo frente al Espanyol disputado hace dos jornadas y no podrá estar disponible en el duelo frente al conjunto blaugrana.

Esta no será la única ausencia con la que cuente el técnico madrileño en el centro del campo, ya que Thomas Lemar y Donny van de Beek también están lesionados. Es por ello que se espera que el entrenador 'gironí' opte una defensa de cinco para protegerse del diezmado aunque siempre peligroso ataque 'culer', que cuenta con la gran noticia del regreso de Lamine Yamal.

El extremo formó parte del último encuentro entre ambos equipos, que terminó con victoria blaugrana por 4-1. Aquella tarde los goles fueron de Lewandowski, Ferran y Krejci en propia puerta, tres futbolistas que curiosamente no estarán en el duelo de este sábado. Estas ausencias harán que Lamine tenga que asumir más responsabilidades para intentar devolver al Barça a la senda de la victoria, antes de medirse el próximo domingo (16.15 horas) al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Bardghji, Fermín, Lamine Yamal; y Rashford.

GIRONA FC: Gazzaniga; Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Solís, Witsel; Bryan Gil, Vanat y Roca.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 16.15/DAZN.