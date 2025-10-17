Hansi Flick: "Tenemos que cambiar y mejorar la mentalidad y la actitud en el terreno de juego"

Sobre el partido en Miami: "Los jugadores no están contentos y yo tampoco"

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes que su equipo tiene que "cambiar y mejorar" la "mentalidad y la actitud en el terreno de juego", en referencia al último partido frente al Sevilla (4-1) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por lo que el técnico alemán espera ver a sus futbolistas en "su mejor nivel" en el duelo de este sábado (16.15 horas) de LaLiga EA Sports frente al Girona FC en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"Hay que dar el cien por cien siempre, en cada situación de defensa y también con la posesión del balón. Hemos revisado el partido, hemos visto lo que hay que mejorar y no solo se trata de mejorar en defensa. Al final hay que cambiar y mejorar la mentalidad y la actitud en el terreno de juego", ha explicado Hansi Flick en la rueda de prensa previa al duelo frente al Girona.

El técnico alemán ha remarcado la importancia de dejar atrás los éxitos de la temporada pasada y pensar únicamente en el presente. "Somos el Barça y nuestros aficionados están en el estadio y quieren ver que estamos luchando por cada balón, por cada ocasión, cada uno contra uno. Para conseguir recuperar y ganar cada balón, hacer bien cualquier pase, todo es importante. No solo es decir, mira, el año pasado ganamos tres títulos, con eso no basta. Estamos en una nueva temporada y no ha pasado nada todavía", manifestó.

"Perdimos en Sevilla, en la 'Champions' también perdimos, perdimos esos tres puntos, pero todavía nos quedan seis partidos más y muchos partidos de Liga. Hay que empezar cada partido, con esa mentalidad que busco, queremos luchar y se lo he dicho a los jugadores, queremos luchar para conseguir cada título. Es lo que hicimos el año pasado y este año también tenemos que hacer lo mismo", profundizó.

De cara a este encuentro frente al Girona, Flick contará con muchas bajas, aunque ha revelado que no le "preocupa esta situación" ya que tienen opciones para sustituirlas. "Sé que cuando estamos a nuestro mejor nivel, podemos ganarle a cualquiera. Pero más allá de todo, lo más importante es cómo empezar, luchar desde el inicio. Para mí eso es de vital importancia. Y hay que jugar nuestro mejor fútbol. Eso es lo que quiero del equipo", destacó.

"Quizás no todos los jugadores están como nos gustaría que estuvieran, pero no importa. Tenemos suficientes jugadores y esta es una muy buena ocasión para los más jóvenes o para otros jugadores que quizás no hayan disputado tantos minutos como hubieran querido. Esta situación es normal. Como entrenador tengo que gestionar esta situación y no me preocupa. Hay que seguir luchando y lo haremos mañana", aseguró.

Una de estas bajas será la del delantero polaco Robert Lewandowski, de quien ha dicho que no conoce un jugador "tan responsable" y que cuide tanto su cuerpo. "Él siempre es muy responsable respecto de su salud y respecto de su cuerpo. No hay nadie, salvo quizás Cristiano Ronaldo, que se cuide como lo hace él, creo yo. Tengo poco más que añadir. No es bueno para nosotros y habrá que seguir trabajando, habrá que gestionarlo. No es un problema", afirmó.

CONTRARIO AL PARTIDO EN MIAMI

Mientras que sobre el partido de LaLiga EA Sports en Miami frente al Villarreal, previsto para el 20 de diciembre, ha reconocido que no están "contentos" ni él ni los jugadores. "Creo que todo el mundo lo puede entender. Los jugadores no están contentos. Yo no estoy contento, pero hablamos de LaLiga. Ha decidido que se jugará este partido y lo jugaremos", declaró.

Por último, calificó los rumores sobre Lamine Yamal como "basura" y que solo le importa que "trabaje bien" en los entrenamientos como está haciendo. "Lo más importante es que cuando él esté entrenando, trabaje duro. Que demuestre la actitud que yo busco. La actitud que demuestra. Todo esto es perfecto", manifestó.

"Y cuando tienes días libres, porque él entrena duro, si tiene días libres, después de la lesión entrenó duro, pero él fue muy profesional, muy centrado. Y cuando tiene uno, dos o tres días libres, es su decisión, es su vida privada. Yo ahí no me meto. Porque es su vida. Y la vida de cada uno es de cada uno", concluyó.