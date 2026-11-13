El Barça Femení visita Riazor y el Real Madrid recibe a un alicaído FC Badalona Women en la Liga F Moeve

Irene Paredes durante un partido del Barça Femení - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení tratará de dejar atrás su empate en la Liga de Campeones ante el Arsenal FC inglés en su visita al Deportivo ABANCA para seguir firme en el liderato de la Liga F Moeve, mientras que el Real Madrid buscará no ceder más terreno aprovechando la visita de un alicaído FC Badalona Women.

En el ABANCA Riazor, el líder querrá continuar sin problemas al frente de la clasificación y mantener sus cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado ante un equipo gallego que está en una mala racha tras encajar dos derrotas seguidas, en casa ante el colista Valencia CF, y frente al Madrid CFF.

El actual campeón de Europa llegará además con ganas a A Coruña después de empatar en el Spotify Camp Nou (1-1) en la Champions Femenina ante el Arsenal FC inglés, en un partido donde acusó una falta de puntería que espera recuperar.

Por su parte, el Real Madrid querrá no dejarse más puntos en su intento de mantener la emoción en la pelea por el título, de nuevo algo desinflada tras su empate en Lezama ante el Athletic Club que le volvió a descolgar del Barça Femení.

El conjunto madridista viene de ganar en la Liga de Campeones en casa ante el Paris FC francés tras una buena segunda parte (3-0) y el técnico Pau Quesada podría apostar por repartir esfuerzos de cara a batir a un FC Badalona Women que lleva siete jornadas sin ganar y está en puestos de descenso.

Esperando un tropiezo del Real Madrid estará el Atlético de Madrid, tercer clasificado a cuatro puntos de las merengues. Las rojiblancas, en buen momento, intentarán trasladar su solidez como locales a domicilio, donde les cuesta algo más y en una prueba dura en la visita a un Sevilla FC siempre competitivo en el Jesús Navas, pero urgido tras encadenar seis partidos ligueros sin conocer la victoria, cuatro de ellos con empate.

Por detrás, el Madrid CFF y el Athletic Club intentarán seguir enganchados a ese tren que da acceso a una previa de la Liga de Campeones para lo que necesitan sumar los tres puntos respectivamente en casa ante el Logroño United y en el siempre atractivo derbi vasco en Anoeta ante una Real Sociedad que busca regularidad para acercarse a los plazas punteras.

El Costa Adeje Tenerife, tras aplazar su último partido por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, tendrá duelo directo por mantenerse en los puestos altos en su visita un RCD Espanyol al alza tras acumular siete de los últimos nueve puntos, mientras que el Valencia CF querrá salir del puesto de colista y confirmar su recuperación con su tercer triunfo consecutivo ante el Granada CF. La jornada se completa con otro derbi vasco, el que enfrenta al Deportivo Alavés y a la SD Eibar.